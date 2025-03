Tal como em momentos anteriores, esta que é a 10.ª edição do Festival Internacional de Ouriço do Mar conta com o epicentro da festa no piso 2 do Mercado Municipal da Ericeira. Uma iniciativa que agrega várias vertentes, entre elas, a gastronómica, científica, académica e turística.

Realizado desde 2015, o Festival Internacional do Ouriço do Mar é uma iniciativa criada pelo consultor gastronómico Nuno Nobre, que sublinha: “quando criei o Festival Internacional do Ouriço do foi com o objetivo de recuperar e valorizar um produto do mar tão rico, mas que era pouco conhecido da maioria das pessoas. Hoje, passados dez anos, é com orgulho que vejo o ouriço ser considerado um ingrediente-estrela em restaurantes reconhecidos de todo o mundo e sentir que o festival contribuiu para que o seu futuro esteja assegurado.”

A 21 de março (18h00), as portas do Mercado Municipal da Ericeira abrem-se para a inauguração oficial de mais uma edição do Festival Internacional do Ouriço do Mar. Além do seafood court que funcionará das 12h00 às 20h00 dos dias 22, 23, 29 e 30 de março com várias sugestões de cozinha do mar e vinhos da região (de Mafra e de Lisboa), aos sábados (dias 22 e 29 de maço) realizar-se-á uma oficina de ciência, conduzida pelo MARE (Centro de Ciências do Mar e do Ambiente) para quem quiser saber mais sobre o ecossistema marinho e o ciclo de vida do ouriço do mar.

Os showcookings são sempre um momento alto do festival porque não só dão a oportunidade de provar o ouriço do mar em preparações criativas e originais – apresentadas em peças de louça Costa Nova – como permitem uma interação próxima com as escolas de cozinha e universidades presentes e com os chefs convidados. Um cartaz que inclui nomes, nacionais e internacionais, referenciados por organizações como a Michelin e o The World’s 50 Best Restaurants.

Athanasios Kargatzidis (Costa Fria e Baron Beirut), Fagner Businhani (GoJuu Club), Nunes Real Marisqueira, Justin Jennings (Downunder), Rodrigo Alves (Ao Lume e Talho do Mar Londres), Carlos Duarte Afonso (C-A e 24 Kitchen), Adam Demanuele (The Seafood Market Grill Malta), Miguel Castro e Silva (Casario e Time Out Market), Luis Machado (Docapesca), Habner Gomes (Yoso) e José Lopes (Bon Bon) estarão presentes ao longo dos dois fins de semana do festival para darem a provar toda a sua criatividade em one bite snacks onde o ouriço é rei.

consultor gastronómico Nuno Nobre O consultor gastronómico Nuno Nobre. créditos: Jorge Simão

Como sempre aconteceu nestes dez anos de vida, o festival não se limita aos dias da sua realização no mercado da Ericeira, declinando-se em vários outros momentos. Este ano são 24 os restaurantes do concelho de Mafra que aceitaram o desafio de participar na mostra gastronómica adjacente ao festival, comprometendo-se a colocar no menu pelo menos um prato preparado com ouriços do mar durante o período de duração do festival.

Também no âmbito do festival acontecerá o jantar Ouriço do Mar: o Caviar da Ericeira no dia 27 de março, no restaurante Golfinho Azul (junto à praia de São Lourenço) no qual o chef Pedro Castro apresentará cinco momentos todos eles com a presença de ouriço do mar – do welcome drink à sobremesa. O pairing de vinhos, incluído no preço – 60€ por pessoa – ficará a cargo de Ouriceira Wines (Ericeira), Madame Pilar (Torres Vedras) e Quinta da Murgas (Bucelas).

E porque o Festival Internacional do Ouriço do Mar acontece em março mas o mês seguinte ainda é época, realizar-se-á na Nunes Real Marisqueira – que fará um showcooking no dia 22, no Mercado Municipal da Ericeira – no dia 3 de abril, uma signature session Abril Ouriços Mil, um almoço de balanço de dez anos de festival onde parceiros das várias áreas que formam o evento, imprensa e convidados, trocarão conhecimento numa talk informal ao mesmo tempo que degustam algumas das sugestões criadas pela Nunes Real Marisqueira que terá o ouriço do mar em destaque no seu menu durante todo o mês de abril.

O Festival é organizada em parceria com Câmara Municipal de Mafra.