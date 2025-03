“O Mercado do Queijo de Gouveia é mais do que um evento gastronómico – é uma afirmação da nossa identidade e do saber-fazer que atravessa gerações. Ano após ano, reafirmamos o nosso compromisso com os produtores locais e com a preservação do Queijo Serra da Estrela DOP, um verdadeiro emblema da nossa região”, afirma José Nuno Santos, Vereador Permanente.

O Mercado do Queijo de Gouveia apresenta uma programação diversificada, onde os visitantes poderão participar em provas comentadas e harmonizações entre queijos e vinhos do Dão – Serra da Estrela DOC e de outras regiões nacionais e internacionais, conduzidas por especialistas. O evento contará ainda com showcookings ao vivo, nos quais chefs convidados apresentarão novas abordagens gastronómicas ao uso do Queijo Serra da Estrela DOP.

Para além da vertente gastronómica, o evento valoriza a cultura e o património da região com uma área expositiva dedicada ao fabrico artesanal do queijo, onde será possível assistir ao processo de produção ao vivo e conhecer de perto as técnicas ancestrais que garantem a qualidade e autenticidade deste ícone gastronómico. A programação inclui também momentos culturais, como atuações de folclore, workshops artesanais e uma exposição de raças autóctones, destacando o cão Serra da Estrela e a ovelha bordaleira, fundamentais para a identidade e sustentabilidade da região.

Mercado do Queijo de Gouveia regressa com gastronomia, cultura e tradição créditos: Divulgação

O evento será igualmente palco de debates sobre o futuro do setor, com painéis dedicados a temas como a sustentabilidade da produção artesanal e os desafios que as alterações climáticas colocam à produção do Queijo Serra da Estrela DOP. Um dos destaques será a discussão sobre "As Cardosinas e o Queijo Serra da Estrela DOP: proteção face às alterações climáticas", sublinhando a necessidade de preservar os métodos tradicionais num contexto de mudança ambiental.

Com uma zona de restauração e diversas experiências gastronómicas, o Mercado do Queijo de Gouveia convida os visitantes a descobrir os sabores autênticos da Serra da Estrela. Mais do que um evento de comercialização de produtos, esta iniciativa proporciona uma verdadeira imersão na identidade cultural e gastronómica da região, afirmando-se como uma referência no panorama gastronómico nacional.

Os produtores de Queijo Serra da Estrela DOP interessados em participar no Mercado do Queijo de Gouveia podem inscrever-se através do link.