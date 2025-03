Adega Sabino, Adega do Sossego, Mini-Zip, O Brandeiro, Tasquinha da Portela, “O Adérito”, “O Foral de Melgaço”, MiraCastro, Miradouro do Castelo, “O Laboreiro”, Tasquinha Castreja e Sabor do Céu são os restaurantes do concelho aderentes à ação. Nestes espaços, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar de erefeições e serão, ainda, brindados com um copo de alvarinho de Melgaço, como forma de agradecimento pela visita.

Esta celebração gastronómica não é apenas uma festa para o paladar, mas também uma imersão na cultura e hospitalidade de Melgaço. Em colaboração com diversas entidades da região, os visitantes poderão ainda experienciar uma série de atividades, tais como uma experiência com os Pescadores - “A lampreia e as Pesqueiras do Rio Minho”, em que será possível vivenciar toda a arte da pesca artesanal nas milenares pesqueiras do rio Minho, onde os guias serão os próprios pescadores. Mas, também, uma experiência com o Apicultor – “Abelhas Mansas”, onde os participantes poderão interagir diretamente com as abelhas mansas sem qualquer uso de fato, visitar o Centro de Artesanato e, ainda, a experiência “Cabrinhas Felizes”, uma visita à ordenha da queijaria Prados de Melgaço, com provas de queijo cabra de fabrico artesanal, cuja qualidade extrema resulta dos processos de produção pecuária assentes no bem-estar animal, onde as cabras são criadas num autêntico SPA, com massagens e música relaxante.

O Município convida ainda os turistas a explorarem a Rede Melgaço Museus, nestes dias de entrada gratuita nas diversas instalações que compõe a Rede: o Núcleo Museológico da Torre de Menagem e as Ruínas Arqueológicas da Praça da República, o Museu do Cinema Jean Loup-Passek, o Espaço Memória e Fronteira e o Núcleo Museológico de Castro Laboreiro, mas, também, a conhecerem a "Porta de Lamas de Mouro" do Parque Nacional da Peneda-Gerês, uma estrutura de receção, interpretação, animação e educação ambiental, e a rede de percursos pedestres.

Para os amantes de desportos radicais as sugestões são diversas atividades - Rafting, Passeios TT com Guia, Escalada, Slide, Arvorismo, Percursos Pedestres e Salto – promovidas por diferentes empresas de animação turística do concelho.

Os turistas que nestes dias escolham Melgaço para pernoitar terão 10% de desconto no alojamento para as noites de sexta e sábado, nos espaços aderentes, nomeadamente: Hotel Boavista***, Hotel Mira Castro ***, Monte Prado Minho Hotel & Spa ****, Hotel Castrum Villae ***, Quinta da Calçada, Solar do Castelo, Melgaço Alvarinho Houses, Casa da Cevidade, Quinta de Remoães, Casas da Assureira, Casa do Fasco, Casa do Barbeiro, Casas da Aldeia de Pontes, Casa da Bica, Casa Fonte do Carvalhinho, Casa do Xisto, Casa do Piorno, Casa do Castanheiro, Casa das Pesqueiras, Casa Fonte do Laboreiro, Casa dos Côtos, Casa Vales do Laboreiro, Casa da Costa, Casa do Rego, Casa do Posto da Guarda Fiscal, Casa Alagoa, Casa de S. Marcos, Miradouro do Castelo, Casa das Bouças e Bungalows da Peneda.