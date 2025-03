A 7.ª edição do Paixão Pelo Vinho Awards Wine Party distingue os melhores vinhos de Portugal e celebra os produtores e enólogos que fazem história no setor. A iniciativa a 15 de março, em Lisboa, conta com dois momentos distintos: o almoço vínico de entrega de prémios e a Wine Party.

A jornada no Hotel Vila Galé Ópera começa ao meio-dia com o almoço que reunirá produtores premiados e enólogos de renome. Durante esta experiência gastronómica, harmonizada com vinhos, serão entregues os prémios "Paixão Pelo Vinho Excelência" e "Paixão Pelo Vinho Escolha", distinguindo os melhores vinhos do ano 2024. O bilhete que inclui o almoço e o acesso à Wine Party tem um custo de 60€ por pessoa, com tudo incluído. A compra está disponível até 11 de março e os lugares são limitados.

A partir das 17h30, o evento abre portas para a festa do vinho. A Paixão Pelo Vinho Awards Wine Party reúne mais de 200 vinhos e espumantes de todas as regiões de Portugal. Para além das provas livres, os participantes poderão interagir diretamente com enólogos e produtores premiados nas provas comentadas, que acontecem ao longo da festa. A animaçãoestará garantida com o DJ André Vieira. Os visitantes terão também à disposição uma carta de petiscos assinada pelo chef do Vila Galé Ópera. Para registar os melhores momentos, os convidados poderão ainda gravar vídeos 360º.

Os bilhetes promocionais para a Wine Party estão disponíveis até às 20h00 do dia 14 de março, pelo valor de 18€ por pessoa ou 30€ para duas pessoas. No dia do evento só há bilhete individual e terá um custo de 25€ no check-in da festa. Acompra antecipada de ingressos faz-se através da plataforma Ticketline e em pontos de venda físicos como Fnac, Worten, El Corte Inglés e outros locais habituais a nível nacional. O copo é oferta com todos os bilhetes.