O que é que não pode faltar em qualquer celebração de aniversário? Família, amigos, momentos de diversão e um brinde à altura rodeado daqueles que mais ama.

Foi com base nesta espírito de partilha, alegria e celebração que a Moët & Chandon decidiu criar uma coleção de edição limitada do seu champanhe francês em parceria com o designer de moda e músico Pharrell Williams.

"A melhor parte de um aniversário são as pessoas que querem celebrá-lo connosco", comenta Pharrell Williams em comunicado sobre este projeto que chega às lojas este mês. "Quando eu tinha idade suficiente para brindar com champagne pela primeira vez, a Moët & Chandon era a minha referência. Suponho que é apenas uma tradição, é o ritual."

Moët & Chandon Pharrell Williams Limited Edition Collection créditos: Anthony Seklaoui

A icónica maison francesa que, desde 1743, tem sido presença assídua nos aniversários de membros da Casa Real, atores de Hollywood e figuras de relevo da indústria musical, lançou o Moët & Chandon Pharrell Williams Limited Edition Collection: uma edição para o aniversário de todos nós.

Para criar algo diferente, a marca incorporou um pouco da sua história e legado no design desta nova garrafa e que os apreciadores desta bebida podem descobrir em diferentes detalhes. "Para criar um design distinto e único para o aniversário de todos nós, a Moët & Chandon e Pharrell Williams mergulharam nos arquivos da Casa e descobriram que o que hoje é a icónica gravata na garrafa era um arco em 1889. O arco, que simboliza união, generosidade, alegria e surpresa, é um dos elementos-chave desta Coleção de Edição Limitada."

Nesta edição limitada a caixa e o gargalo de Brut Impérial surgem em três cores diferentes (Ouro, Azul e Vermelho), enquanto o Néctar Impérial Rosé adquire uma tonalidade branca.

Moët & Chandon Pharrell Williams Limited Edition Collection créditos: Moët & Chandon divulgação

Outro detalhe vai o nome do músico que surge escrito em pontilhado branco - um efeito que simula a aparência de pequenas pérolas brancas - tanto na caixa como garrafa desta criação, assim como o próprio logotipo da Moët & Chandon que adquire uma tonalidade pérola e é substituído pelas iniciais de Pharrell Williams.

Se viver fora de Portugal pode tentar a sua sorte e tentar pôr as mãos nas edições exclusivas Cápsula do Arco, adornada com um laço de tecido disponível em azul, preto e branco e que pode ser usado como alfinete, e na Jewel Masterpiece, que integra um laço de tecido branco feito à mão adornado com mais de sete mil pérolas e pode ser usado com um acessório de moda se tratasse.

A coleção Moët & Chandon Pharrell Williams Limited Edition Collection (PVR: 48,30€) está à venda no El Corte Inglés.