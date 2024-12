Moët & Chandon Impérial End of Year

A Moët & Chandon volta a apresentar edições especiais para o final de ano - Impérial End of Year - tendo duas novas versões, clássica e rosé. Estas garrafas, com um design em tons dourados, trazem um brilho especial às mesas de celebração.

O Moët Impérial é um blend icónico, combinando um total de, entre, 100 a 150 vinhos diferentes. Apresenta notas de maçã verde conjugadas com frutas cítricas, um nariz floral com um toque de brioche e noz fresca, conferindo frescura e leveza.

Preço recomendado: 47,79€

Moët & Chandon Impérial End of Year

Já o Moët Impérial Rosé é uma opção mais frutada, com aromas de morango selvagem, framboesa e cereja, equilibrados por apontamentos florais e uma textura cremosa. As duas edições estão disponíveis no El Corte Inglés, Club del Gourmet e Apolónia.

Preço recomendado: 60,30€

João Pires Espumante Bruto 2022

A marca João Pires, da José Maria da Fonseca, é reconhecida pelo seu icónico vinho branco, e acabou de lançar o seu primeiro espumante. Da colheita de 2022, este espumante é um monovarietal 100% Moscatel de Setúbal e destaca-se pela sua frescura e aromas florais. Já no paladar, a sua bolha é fina e a acidez refrescante, sendo o final de boca, igualmente fresco e crocante. É a sugestão perfeita para servir como aperitivo ou a acompanhar pratos de peixe, marisco, sushi ou sobremesas. Uma opção acessível e cheia de elegância para tornar os seus brindes inesquecíveis.

Preço recomendado: 8,49€

João Pires Espumante Bruto 2022

Espumantes de João Portugal Ramos

Com três sugestões de regiões distintas, o produtor João Portugal Ramos apresenta opções que agradam aos mais diversos paladares.

O espumante João Portugal Ramos Alvarinho Grande Reserva 2015 (preço recomendado: 39,90€ ) apresenta bolhas finas e persistentes, aromas complexos de frutas maduras e um final longo, elegante e harmonioso.

Já o João Portugal Ramos Alvarinho Reserva Bruto Natural 2016 (preço recomendado: 23,99€), de bolha fina e persistente, é muito elegante e harmonioso, com um longo final marcado pela mineralidade típica da casta que lhe deu origem.

Por fim, o Marquês de Borba Espumante Rosé 2017 (preço recomendado: 15,49€), um blend das castas Pinot Noir, Touriga Nacional e Aragonez, revela aromas de citrinos, biscoitos e um toque de frutos vermelhos no nariz. Na boca é elegante e fresco, com bolhas finas e um final seco e longo, que no seu todo se revela harmonioso.