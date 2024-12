Este reconhecimento confirma a posição da Taylor’s como fornecedora de confiança e parceira regular da Casa Real Britânica, que se estabeleceu em 2017, reforçando uma relação histórica que se irá estender por muitos anos.

Embora o Alvará Real traga benefícios institucionais à empresa, este é formalmente atribuído a um representante. Neste caso, a distinção foi concedida a Adrian Bridge, Diretor Geral da Taylor’s, que expressou a sua honra ao receber o título. "Este reconhecimento é um momento verdadeiramente significativo na longa e distinta história da Taylor’s. É um testemunho da dedicação e do compromisso da nossa equipa, cuja busca inabalável pela excelência tornou este feito possível", afirmou em comunicado.

Este Alvará Real destaca o legado da Taylor’s e reafirma o seu compromisso em produzir vinhos que honram as tradições do Vinho do Porto, consolidando a ligação especial com a monarquia britânica.

A distinção agora recebida é não só motivo de orgulho para a empresa, mas também uma homenagem ao trabalho de gerações que têm mantido a marca como um símbolo de qualidade e prestígio no mundo do vinho.

Uma história de séculos no mundo do vinho do Porto

Com mais de três séculos de tradição, a Taylor’s foi fundada em 1692 e tem permanecido sob propriedade familiar ao longo da sua história. A casa é reconhecida pelos seus vinhos, especialmente os seus Vinhos do Porto Vintage, que se distinguem pela elegância, complexidade e capacidade de envelhecimento.

Reconhecida mundialmente pelos seus vinhos do Porto Vintage, a Taylor’s destaca-se pela elegância e longevidade dos seus rótulos. Os vinhos desta casa tornaram-se objetos de desejo para colecionadores e apreciadores.

A Taylor’s é pioneira em vários estilos de Vinho do Porto, como o LBV (Late Bottled Vintage), criado pela casa e no qual se mantém líder, e o Chip Dry, o primeiro Porto Branco Seco. A marca também introduziu o conceito de Vintage Single Quinta. Reconhecida como maior produtor de Tawnies de Idade, tem uma das maiores reservas de vinhos envelhecidos em casco. A empresa também tem promovido uma viticultura sustentável, contribuindo para preservar o ambiente da região do Douro, enquanto apoia as comunidades locais.