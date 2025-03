Aos poucos, o consultor de vinhos Cláudio Martins levanta o véu sobre o quarto vinho da série limitada “Wines From Another World” (WFAW), o primeiro lançado, há quatro anos. O néctar “que chega ao mercado a 27 de junho, apenas com 600 garrafas disponíveis, provém da vindima de 2015”, destaca o produtor e acrescenta que “o lançamento acontece na Europa, mas já a partir deste mês os interessados e colecionadores poderão efetuar as suas reservas, completamente ‘às cegas’, e ter acesso a experiências exclusivas”.

Depois do português Júpiter, do espanhol Uranus e do alemão Saturn, “a essência deste projeto reside na sua excentricidade e exclusividade, que o tornam único e incomparável. Posso adiantar que o próximo planeta está entre o Sol e Plutão”, afirma Cláudio Martins, sem desvendar mais informações sobre o país escolhido para este lançamento.

Tendo como conceito o sistema solar, a série “Wines From Another World” promete adicionar um novo vinho a cada ano, até completar os nove vinhos que representam cada planeta do sistema solar.

Recorde-se que o projeto WFAW arrancou com o lançamento do planeta Júpiter, a 1000 euros por garrafa produzidas por Cláudio Martins e Pedro Ribeiro, na Herdade do Rocim. As 800 garrafas esgotaram e há, atualmente, “colecionadores e investidores a pagarem entre 2.000 a 2.500 euros a quem tiver para vender”, sublinha Cláudio Martins.

Em 2022 chegou ao mercado o Uranus, em parceria com o produtor espanhol Dominik Huber, da Terroir al Limit, da região de Priorat. Restam, apenas, 100 garrafas de 0,75L. Saturn, o terceiro vinho da série Wines From Another World, veio da Alemanha, de Mosel, o reiseling do produtor Ernst Losen, e tem 700 garrafas disponíveis bem como “algumas de grandes formatos”.

Ao longo dos próximos seis anos, terão lugar outros vinhos das regiões de Bordéus, Champagne, Toscana, Napa Valley, Geórgia e o Douro.

“O Clube WFAW, criado em 2021, com o lançamento do Júpiter, é um clube restrito de apreciadores de vinhos únicos, que são convidados para todos os eventos que a marca faz ao longo do ano e têm, obviamente, lugar marcado no lançamento anual de cada ‘planeta’”.

Fundada em 2014 por Cláudio Martins, a Martins Wine Advisor presta serviços de consultoria em vinhos ao mercado HORECA, consumidor privado e consumidor final, bem como a segmento corporate. A empresa nascida no Reino Unido, onde vivia e trabalhava o CEO, passou a operar em definitivo a partir de Portugal em 2018.