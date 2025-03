“Em março assinala-se o Dia da Árvore, como tal, durante este mês, a Ervideira reflete acerca das suas políticas de responsabilidade ambiental e assinala esta efeméride com uma dinâmica: tem 2.000 sobreiros para oferecer aos visitantes e compromete-se a plantar uma árvore por cada árvore oferecida”, refere o produtor de vinho alentejano em comunicado. O sobreiro é uma árvore que se adapta a quase todo o país, sendo Portugal o maior produtor de cortiça do mundo e esta uma matéria extremamente importante para o negócio do vinho.

Recorde-se que a Ervideira é uma das empresas vitivinícolas seculares em Portugal, produzindo vinho desde 1880. Atualmente possui um total de 110 hectares de vinha, distribuídos pelas sub-regiões da Vidigueira e Reguengos (50 ha). Entre os seus vinhos, estão marcas como Conde D’Ervideira, Invisível, Vinha D’Ervideira, Terras D’Ervideira e Lusitano e ainda o Flor de Sal produzido já pela 5.ª geração da Família.

Relativamente às políticas de responsabilidade ambiental do produtor, Duarte Leal da Costa, Diretor Executivo da Ervideira, salienta que “o nosso objetivo é criar uma cultura para um mundo mais verde, algo que temos vindo a construir ao longo dos últimos anos e que se irá intensificar daqui em diante. No estudo de Balanço de Carbono efetuado em 2024, a Ervideira apresenta um saldo positivo para o ambiente, com créditos positivos, sinal de uma empresa em linha com a eficiência ambiental”.

Práticas ambientais que a casa produtora alentejana sintetiza da seguinte forma: “procedemos à aplicação de muita matéria orgânica nos solos, por forma a torná-los mais férteis; efetuamos a cobertura das vinhas com ‘ervas’, para evitar a erosão pela chuva e mineralização pelo sol; aplicamos fitofármacos inteligentes, com painéis recuperadores de calda, para reduzir matéria ativa perdida; recorremos a garrafas com vidro reciclado, que acontece também com os cartões das caixas”.

As visitas à Ervideira podem ser marcadas aqui.