Produtora de vinhos na região do Dão, a Quinta de Lemos tem um portefólio com sete referências que levam o nome das mulheres da família. Nesta data especial, convida apreciadoras de vinho para um programa único, conduzido por uma equipa inteiramente feminina, que promete uma viagem sensorial pelos aromas e sabores das castas autóctones da região.

A programação do Dia da Mulher decorre em dois horários, às 10h00 e às 15h30, com uma duração aproximada de duas horas e meia. O percurso inicia-se com uma visita à adega, onde repousam vinhos de colheitas antigas, seguida de uma prova de vinhos brancos acompanhada por uma degustação na sala das barricas. Para brindar à ocasião, o espumante Gégé Rosé será servido na esplanada, harmonizado com uma tábua de queijos e azeite biológico exclusivo da Quinta. O valor da experiência é de 40€ por pessoa.

Mais do que um momento de convívio, esta iniciativa é uma oportunidade para conhecer de perto a história da Quinta de Lemos, cuja produção limitada – apenas 100.000 garrafas por ano – reflete um compromisso com a qualidade e autenticidade. Apenas 20% das uvas das vinhas são aproveitadas, garantindo que cada garrafa seja uma expressão fiel do terroir e das características únicas da região.

Tradição e sustentabilidade num terroir singular

Com uma paisagem marcada pelo granito e solos arenosos, protegida pelas Serras da Estrela, Caramulo, Buçaco e Nave, a Quinta de Lemos beneficia de condições privilegiadas para a produção de vinhos distintos. A prática agrícola assenta num sistema de proteção integrada, reduzindo ao mínimo o uso de produtos fitossanitários e respeitando o equilíbrio natural do meio ambiente. As vinhas não são irrigadas, permitindo que cada colheita traduza fielmente as características do seu ano.01

A história da Quinta de Lemos está profundamente ligada à força feminina, homenageando as mulheres da família através dos seus vinhos. O projeto idealizado por Celso de Lemos reflete o desejo de elevar o Dão e os seus vinhos ao reconhecimento internacional, num espaço que também integra o restaurante Mesa de Lemos, liderado pelo chef Diogo Rocha e distinguido com uma Estrela MICHELIN e uma Estrela Verde MICHELIN pela sua abordagem sustentável à gastronomia.

No Dia da Mulher, a Quinta de Lemos convida a brindar à tradição, ao futuro e à paixão pelo vinho, numa experiência inesquecível de partilha e celebração.