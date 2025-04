Com vista sobre as vinhas de Torres Vedras e o Atlântico por perto, o brunch do restaurante Sal na Adega é uma celebração entre a tradição e a modernidade: cesto de pães variados com manteigas aromatizadas, Pastel de bacalhau, Bolinha de alheira com crocante de sésamo e molho de mostarda e mel, Wrap de bacalhau, Tiborna com tosta de abacate, espinafres, bacon com ovo escalfado, tábua de queijos e presunto, panquecas com doces regionais e fruta da época.

A acompanhar cada momento, uma seleção vínica representativa do carácter atlântico da AdegaMãe: os frescos Dory Colheita, os monocastas e os vinhos de guarda da gama Reserva. Um convite à descoberta do terroir da Região de Lisboa com influência marítima com a presença da equipa liderada pelo enólogo Diogo Lopes.

Neste Dia da Mãe, além do habitual brunch, estará disponível à carta a sobremesa temática “Mimo de Mãe" - uma Bavaroise de uva sobre crumble de matcha, biscotti crocante de amêndoas e gotas de hibisco, criada especialmente para a data, e “todas as mães serão presenteadas com uma flor com um poema e uma garrafa de Dory Rosé”, informa a equipa da AdegaMãe.

O restaurante Sal na Adega foi recentemente distinguido como “Melhor Restaurante de Enoturismo em Portugal”, nos prémios nacionais atribuídos pela APENO, e a AdegaMãe conquistou também o título de “Melhor Enoturismo da Região de Lisboa”, no Concurso Vinhos de Lisboa.

O brunch tem o valor de 45€ por pessoa, incluindo sumo de laranja natural, café e a seleção de vinhos. A sobremesa temática de Dia da Mãe estará disponível à carta.

As reservas podem fazer-se aqui.