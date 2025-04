Nesta “Oysters and Champagne Night”, o Bistrô by Vila Foz (Rua Álvaro Castelões, n.º 16, Matosinhos) apresenta uma ementa que nos aproxima do oceano, criado em conjunto pelos chefs Arnaldo Azevedo e Julien Montbabut. A viagem à mesa inicia-se com uma degustação de ostras, servida em diferentes texturas e acompanhamentos. Segue-se como entrada Gema de ovo a baixa temperatura, servida com um alho aromático e espargos crocantes.

No momento seguinte, a Gamba do Algarve surge em destaque, envolvida num Arroz cremoso de caldo de ovas e aromatizado com coentros frescos, exaltando os sabores intensos da costa portuguesa. A experiência continua com um peixe do mercado — escolhido no próprio dia — acompanhado por espinafres salteados, um clássico beurre blanc e delicadas ovas de truta.

Já na reta final, o protagonista é o polvo, servido com um puré de batata-doce e um molho inspirado na caldeirada tradicional, reinventado com um toque contemporâneo. Para adoçar o final da refeição, os chefs propõem um clássico da doçaria conventual: Abade de Priscos, acompanhado por ananás dos Açores.

A “Oysters and Champagne Night” tem início às 19h30 e é apoiada pela Aquanostra e a Veuve Clicquot, responsáveis pelas ostras e champanhe, servidos nesta noite. O jantar tem o valor de 80€ por pessoa, com bebidas incluídas.

As reservas devem ser feitas através do telefone 222 449 750 ou do e-mail bistro@vilafozhotel.pt