Nesta estreia, Bruno Augusto, chef executivo do The One Restaurant, recebe Rodrigo Castelo, chef do restaurante Ó Balcão, em Santarém, detentor de uma Estrela Michelin, uma Estrela Verde e recentemente distinguido com Dois Sóis e o Sol Sustentável pelo Guia Repsol. Reconhecido pela sua paixão pela gastronomia sustentável e pelos sabores do rio, Rodrigo Castelo compõe com Bruno Augusto um menu exclusivo e sazonal.

No jantar a 10 de maio (20h00) a ementa promete a fusão entre a terra e o mar, o Ribatejo e o Algarve, harmonizadas com uma seleção de vinhos.

O jantar tem o valor de 95€ por pessoa (com pairing incluído) e promete ser o início de uma série de encontros entre chefs e sabores.

O Tivoli Carvoeiro convida a estender a experiência até ao Sky Bar, que reabriu portas para mais uma temporada de sunsets e cocktails de autor.

As reservas podem fazer-se através do e-mail theonerestaurant@tivoli-hotels.com ou pelo telefone 282 351 100.