Nos dias 11 e 12 de abril, o Centro de Conferências do Hotel Tivoli, em Lisboa, será o palco de um evento que quer explorar as castas autênticas de Portugal, a sua diversidade genética e o papel vital no panorama enológico mundial. Através de palestras, debates, provas e sessões de partilha de conhecimento, o evento procura posicionar Portugal como líder mundial na diversidade de castas, com cerca de 250 variedades oficialmente reconhecidas.

De acordo com a organização, “Só Castas” não é apenas uma celebração das castas, mas uma oportunidade para debater o seu futuro, especialmente tendo em conta os desafios impostos pelas alterações climáticas. A programação inclui uma série de atividades, focadas em aprofundar o conhecimento sobre o potencial enológico das castas nacionais, as suas forças e fraquezas, e os desafios que enfrentam neste mundo em transformação.

O que esperar do evento:

Conferência (11 de abril): Palestras e debates sobre a adaptabilidade das castas às alterações climáticas, a diversidade genética das castas ibéricas e as novas tecnologias de vinificação;

Palestras e debates sobre a adaptabilidade das castas às alterações climáticas, a diversidade genética das castas ibéricas e as novas tecnologias de vinificação; Duelos de Castas (11 de abril): Provas de vinhos em duelos entre as castas portuguesas e espanholas, destacando as particularidades de cada país;

Provas de vinhos em duelos entre as castas portuguesas e espanholas, destacando as particularidades de cada país; Espaço de Castas Raras (11 de abril): Uma zona dedicada a explorar as variedades mais raras das castas autóctones portuguesas;

Uma zona dedicada a explorar as variedades mais raras das castas autóctones portuguesas; Zona de Provas (11 e 12 de abril): Degustações de vinhos monovarietais de todas as 14 regiões vitivinícolas de Portugal;

Degustações de vinhos monovarietais de todas as 14 regiões vitivinícolas de Portugal; Provas Comentadas (12 de abril): Sessões de degustação de vinhos com especialistas, destacando desde as castas mais emblemáticas a outras menos conhecidas.

Conceição Gato, coordenadora geral do evento, destaca que esta será uma experiência inédita pelo foco nas castas de Portugal. “Acreditamos que esta será a primeira de muitas edições, ajudando a fortalecer a nossa identidade cultural e enológica,” afirma em comunicado.

O evento conta com a direção científica do professor Manuel Malfeito Ferreira, que reforça a importância do encontro para a comunidade científica e académica. O climatologista Gregory Jones também marcará presença, partilhando a sua experência sobre as mudanças climáticas e os impactos na viticultura.

O evento não será apenas uma reflexão sobre o futuro da viticultura em Portugal, mas também uma oportunidade para integrar as castas autóctones do país como um verdadeiro património cultural. Os bilhetes para o evento estão disponíveis nas plataformas habituais, e todas as informações sobre a agenda, os oradores e as atividades podem ser consultadas na página de Instagram do evento.