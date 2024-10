“Celebramos 25 anos de um evento que, em 2017, decidimos reposicionar, integrando no circuito da principal experiência de vinho em Portugal, apostando na internacionalização e no rejuvenescimento de públicos, com uma maior proximidade aos profissionais, reservando-lhes o dia de segunda-feira. Trabalhamos para que cada edição seja diferenciadora, dando palco a emblemáticos produtores e embaixadores, mas também revelando novos protagonistas, e tendências”, afirma Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da “Revista de Vinhos” e da Essência Company.

O Essência do Vinho – Lisboa apresentará em prova livre as novidades dos grandes nomes nacionais bem como ícones do mundo, voltando a ter um espaço dedicado a vinhos de intervenção minimalista - o Mundo Natural. Masterclasses, Conversas com Sommeliers e Food Boxes constituem a programação - sábado (dia 9) e domingo (dia 10) disponível para o público em geral, segunda-feira (dia 11) reservada a profissionais.

No primeiro dia aberto ao público, sábado, às 16h00, a prova “Avesso e Loureiro: grandes castas, grandes vinhos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes” comprova que as duas variedades possuem assinaláveis capacidades de adaptação a estilos de vinificação e predisposição para envelhecimento nobre. Às 16h30, a prova “Niepoort apresenta maison Ayala” convida a conhecer os champanhes de eleição, com as texturas do Chardonnay aliadas ao rigor das grandes tapeçarias. Às 18h00, “Van Zellers & Co: prova vertical 20 anos CV” homenageia o percurso de Cristiano van Zeller através dos seus vinhos, reflexos de compromissos entre concentração e elegância. Às 18h30, é altura de visitar o mercado norte-americano com “Stag´s Leap: um ícone da Califórnia”, que demonstra uma visão exclusiva do potencial de castas como Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Petite Sirah em Napa Valley, exemplares reconhecidos com pontuações elevadíssimas pela exigente crítica internacional. A última prova de sábado, às 19h00, alarga o horizonte para as “Cachaças de Minas Gerais”, uma bebida tão tradicional no Brasil, que já recebeu o título de Património Histórico e Cultural

O programa de domingo abre com uma viagem vertiginosa pela “Beira Interior: o admirável perfil das vinhas de altitude”, às 16h00, que divulga o património invejável de vinhas velhas desta região, valorizando as castas autóctones que se expressam com uma magnitude única, aliando tensão e frescura. Segue-se a prova “Alvarinhos de Monção e Melgaço: uma questão de berço na Região Demarcada dos Vinhos Verdes”, às 16h30, que evidencia as características ímpares no vale profundo da sub-região de Monção e Melgaço. Os “Moscatéis Bacalhôa” merecem honras na prova das 17h00, apresentando um compromisso feliz entre tropicalidade e salinidade, entre concentração e elegância. O regresso ao Douro é guiado pela prova “Quinta de Vargellas Porto Vintage”, às 18h00, promovendo a degustação de uma das joias da coroa do grupo Fladgate, num cenário absolutamente edílico de transição entre o Cima Corgo e o Douro Superior. A prova “Os diferentes terroirs de Arinto dos Vinhos Lisboa”, às 18h30, comprova que a variedade branca portuguesa possui uma forte plasticidade, tanto pela especificidade do lugar, como pela interpretação enológica, merecendo o mar de Arinto em Lisboa uma descodificação atenta. A riqueza de Minas Gerais estará em exposição na prova “Queijos de Minas Gerais”, às 19h00, finalizando o dia de domingo com um momento absolutamente tentador, numa visita por algumas das 15 regiões produtoras do estado brasileiro, que produzem do queijo azul da Mantiqueira ao Canastra do Serjão, entre tantos outros.

Dedicado aos profissionais, o último dia, segunda-feira, inicia com a prova dos “Vinhos de Minas Gerais”, às 12h30, revelando que os vinhos do estado brasileiro de Minas Gerais refletem os convívios de várias culturas. Às 15h00 serão realizadas três provas: “Dão: clássicos e novos protagonistas” que mostra como esta região encontrou o saudável equilíbrio conjugando a preservação das castas autóctones associadas ao perfil clássico, com a nova geração de projetos, de produtores e de enólogos que trazem o primado da elegância; “Tejo: a camaleónica Fernão Pires”, a casta branca mais plantada em Portugal que, no Tejo, por entre a Charneca, o Campo e o Bairro, oferece uma diversidade de estilos de aplaudir, afirmando a diferenciação na região; e “Principal: vertical de um grande Bairrada” que leva à prova os vinhos Principal, trabalhados pelo conceituado enólogo bordalês Pascal Chatonnet, que aliam a precisão ao estágio e à seleção criteriosa de barricas.

Às 17h00 também serão promovidas três provas: “Foradori e Filipa Pato: duas experiências de biodinâmica”, que mostra que, no norte de Itália, a Azienda Agrícola Furadori tem um entendimento muito próprio sobre como fazer vinho, inspirado nas matrizes históricas e biodinâmicas preconizadas por Rüdolf Steiner, que aplica em castas como Teroldego. Já na Bairrada, Filipa Pato alterou a forma como elaborava vinhos e conseguiu a proeza de ser autora de alguns dos mais vibrantes exemplares portugueses da atualidade, e não apenas de Baga. A prova “Quinta de Pancas Special Selection: vertical de um clássico de Lisboa” demonstra como sendo uma autêntica escola de viticultura e enologia, tendo assumido o pioneirismo em práticas vitícolas, atualmente integra o grupo WineStone e vive uma fase de ressurgimento, com um passado de vinhos que sabem evoluir. Na prova “Van Zeller Wine Collection: topos de gama Zom” estará em foco o enólogo Álvaro van Zeller, rosto mais associado aos DOC Douro e Portos da Van Zeller Wine Collection (antiga Barão de Vilar), sendo os participantes convidados a viajar até ao Parque Natural do Douro Internacional, terroir de excelência para a obtenção de vinhos que respiram origem e que também sabem transmitir emoções.

Mais informações e preços dos ingressos podem ser consultados aqui.