“O Enóphilo tem um conceito que faço questão de preservar. Tem a sua génese em 2015, numa época na qual havia poucos eventos de prova de vinho, sendo que um dos seus objetivos era dar palco a produtores de nicho de grande qualidade, num evento de proximidade entre o visitante e o produtor. Quase dez anos depois essa matriz mantém-se. Continua a ser um evento para quem procura produtores diferenciados, mas não massificados, num ambiente informal e de proximidade”, adianta Luís Gradíssimo, responsável da marca Enóphilo.

No decorrer da iniciativa, a 16 de novembro (das 15h00 às 20h00), terão lugar três provas especiais – “25 Anos da Quinta do Regueiro”, “Quinta dos Abibes: 20 anos de histórias” e “Projectos e Justino’s”. Os encontros, com lotação limitada, são a principal novidade desta edição. A primeira sessão arranca às 15h00, a segunda às 17h00 e a última às 19h00. Todas têm a duração máxima de uma hora.

No Porto, os visitantes terão a oportunidade de contactar com produtores e vinhos de praticamente todas as regiões vitivinícolas de Portugal Continental e Ilhas. Estão confirmadas as presenças de Val Moreira, Quinta dos Abibes, Joaquim Arnaud, Quinta de Paços, Duplo PR, Vale dos Ares/100 Igual, Somnium/Casal das Aires, Pedra Só, Quinta da Rabiana, Rosa da Mata/Ramalhosa, Titan of Douro, Quinta do Escudial, 1000 Curvas, Quinta do Paral, Montalegre, Quinta do Tamariz, Vinilourenço, Constantino Ramos, Adega do Montado, Vieira de Sousa, Chão de São Francisco, Chapeleiro, Quinta da Biaia, Quinta da Costa do Pinhão, Quinta do Regueiro, Companhia dos Profetas e dos Villões, Cizeron Wines, Portugal Wine Firm, Adega Marel, Quinta das Bágeiras, Churchill's, Aleixo Wines, António Braga, Guadelim, Villa Oeiras.

“Nas 25 edições, já passaram pelos eventos Enóphilo Wine Fest cerca de 12 mil visitantes, apreciadores e curiosos de vinhos de nicho, num total de 750 produtores, pelas cidades de Coimbra, Braga, Lisboa, Porto e, este ano pela primeira vez, Vilamoura”, informa a organização.

Os bilhetes para o Enóphilo Wine Fest estão disponíveis nos locais habituais e na Ticketline e podem ser adquiridos aqui, pelo preço de 15€, em pré-lançamento, ou 20€, no dia do evento. De referir que o bilhete de entrada inclui o empréstimo do copo de prova, que deve ser devolvido à saída do recinto de prova. O bilhete da prova especial não inclui a entrada no evento.