Após receber mais de 50 mil pessoas no ano passado, o Chocolat Festival Portugal quer ampliar a marca e aumentar o número de visitantes. De 24 a 27 de outubro, o Festival traz uma agenda repleta de iniciativas com palestras sobre o setor do cacau e chocolate, workshops, showcooking recheados de receitas com chocolate, kidscooking para as crianças se divertirem, esculturas de chocolate e muita degustação.

Um túnel sensorial aguarda os visitantes, logo à entrada, para uma viagem a simular uma plantação de cacau. No decorrer do evento, o chef Leo Vilella estará a esculpir uma escultura de chocolate com mais de 200 Kg.

O português Helder Fernandes, do WOW, vai ensinar a confecionar um suspiro a que deu o nome “Chocolate & Avelã”. Já a brasileira Mirna Gomes, chef do Palacete Severo, do Porto, vai preparar um molho de cogumelos com chocolate. Natacha Fink, do restaurante amazónico Palaphita, de Cascais, promete uma receita com chocolate e vinho do Porto. Enquanto Carolina Sales, dona do café de Oeiras que leva o seu nome, partilhará alguns segredos dos seus brigadeiros. Grande revelação da pastelaria argentina, a chef Mariana Corbetta apresentará no festival a receita dos seus concorridos alfajores.

Nas palestras, especialistas nacionais e internacionais falarão de chocolate e cacau. Entre eles, os portugueses Pedro Araújo, criador do The Chocolat Story Museum, e Fabia Ribeiro, da VinteVinte, a costarriquenha Maria Jimenez, o britânico Spencer Hyman, os franceses Vincent Ferreira e Chloé Doutre e a espanhola Raquel Gonzalez Setién, co-fundadora da Kaitxo.

Na feira de chocolate, o mundo estará representado por marcas do Brasil, Portugal, França, Equador, Itália, Espanha, Japão, Madagascar, Bélgica, São Tomé e Príncipe, entre outros.

“Portugal é também a minha casa e não poderíamos deixar de fora do nosso calendário. Além disso, o país é fundamental na história do cacau por ter sido o responsável por levar o fruto dos deuses para muitos países. Então, chocolate e Portugal possuem uma relação histórica, mas que poucos conhecem”, afirma Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do Chocolat Festival.

Paralelamente ao Chocolat Festival, o Wow receberá o evento Origem Brasil de negócios, em parceria com a CNI, visando fortalecer a relação comercial entre o Brasil e Portugal. Mais de uma dezena de compradores de diversas partes da Europa virão ao evento para fazer negócios com os produtores brasileiros e portugueses em diversas áreas comerciais com direito à gastronomia, desfile de moda para mostrar um pouco dos tecidos e produtos dos países.

O evento abre as suas portas no dia 24 de outubro, das 18h00 às 22h00. Nos três dias seguintes, o evento decorre das 14h00 às 22h00. A entrada é livre.