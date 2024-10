A realização do festival no cenário do município de Vila Nova de Foz Côa, onde se cruzam as paisagens naturais do rio Douro e do Côa, é uma homenagem à utilização primordial do fogo e ao seu contributo para a evolução da humanidade.

No dia 19 de outubro, rodeados de arte rupestre e da beleza do rio Douro, os chefs Lídia Brás (Stramuntana) e David Jesus (Seiva) inauguram o firepit com as suas propostas, ao som dos concertos de Margarida Campelo (almoço) e Milhanas (jantar).

Já no dia 20, nos jardins do Museu de Foz Côa, as fogueiras voltam a iluminar-se para as propostas dos chefs Alexandre Silva (Loco e Fogo) e Vitor Adão (Plano), ao som dos concertos de S. Pedro (almoço) e Joana Espadinha (jantar).

“Regressar ao Museu do Côa - numa segunda edição que duplicou a sua dimensão para dois dias, para responder ao sucesso do evento junto das comunidades locais - é ver cumprido um dos principais objetivos do Chefs On Fire: fazer chegar ao máximo de pessoas a diversidade e a criatividade dos Chefs em volta de uma fogueira, num espírito de partilha e comunhão que une gastronomia e música”, enaltece a organização do evento.

Esta edição, volta a contar com o acompanhamento do arqueólogo Pedro Cura, para garantir que são seguidas as práticas de confeção mais fiéis ao período paleolítico.

Os bilhetes (35€/adultos e 20€/crianças) serão diários com dois turnos à escolha: almoço (12h00 às 16h30) e jantar (18h30 às 23h00). Cada bilhete inclui a música (um concerto por turno) e quatro doses de comida: uma de carne, uma de peixe, uma vegetariana e uma sobremesa. Crianças até aos seis anos não pagam entrada e entre os seis e 12 anos pagam bilhete criança que inclui dois doses de comida, uma bebida e acesso à zona infantil.