Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner, Spaten e Augustiner são as seis cervejas oficiais. Para além destas, os aficionados por cerveja podem contar ainda com uma variedade enorme de rótulos, uma vez que a Gulden Draak Lisboa conta com um menu-base com 50 torneiras à pressão e o Delirium Café conta com 35, o que garante a estes espaços - ambos de Verônica Fernandes e Neko Pedrosa - um lugar de destaque entre os que oferecem maior oferta de cervejas em Portugal.

"Este ano teremos todas da festa de Munique, o que é um feito inédito e uma alegria", partilha Verônica. "Para acompanhar a experiência, preparámos comidinhas deliciosas alemãs, também nas versões vegana e vegetariana, para que todos possam juntar-se à essa grande confraternização", completa a proprietária.

Gulden Draak Lisboa Gulden Draak Lisboa créditos: Divulgação

Durante estas celebrações do Oktoberfest, tanto no Delirium Café, como na Gulden Draak Lisboa, a cerveja e os petiscos "escorrerrem" em ambiente festivo , com sorteio de cervejas e brindes e pratos típicos da gastronomia germânica:

Entre as especialidades do menu Oktoberfest do Gulden Draak Lisboa, encontra Eisbein (joelho de porco curado e cozido) ao molho Weissbier , salada de batata e Repolho roxo com Maçã (22€), Schnitzel de vitela com molho especial de mostarda e salada de batatas à moda alemã (18€), Duo de salsichas com molho curry e batatas wedges (14,5€) e Spätlze com molho de queijo e cebola caramelizada (13,5€).

Já no do Delirium Café, pode contar com Salsicha alemã com salada batatas, mostardas, chucrute e cebola caramelizada (13,5€), Salsicha vegana , salada de batatas, mostardas , chucrute e cebola caramelizada ( 14€), Joelho de porco com batatas wedge picantes ( 19,5€), Apfelstrudel com gelado de baunilha (5,5€), entre outras iguarias.

Delirium Café Delirium Café créditos: Divulgação

Na irmã mais velha desta dupla de cervejarias da capital, Delirium Café, aberta em 2017, a tradição da festa alemã repete-se já há alguns anos. A Gulden Draak Lisboa, inaugurada em 2023, junta-se pela segunda vez à festa, duplicando a expectativa e as opções de quem gosta de cerveja e de celebrar um dos seus momentos mais altos a nível mundial.