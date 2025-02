A festa, este domingo, vai começar às 13 horas com uma requintada feijoada à brasileira (com arroz, couve, farofa, torresmo, vinagrete e laranja - a um preço especial de 16,50€). Para além da feijoada, existirão petiscos tradicionais brasileiros, como o bolinho de feijoada, torresmo , pão de queijo com goiabada e o caldinho de feijão.

Para quem prefere alternativas, há sempre a possibilidade de escolher entre as diferentes ofertas do menu de refeições e petiscos, servidos inclusive ao longo de todos os dias e até fora de horas.

O baile de Carnaval começará às 16 horas com o grupo "Samba do Lemos", capitaneado por Wagner Lemos, que faz parte da família musical do grupo Viva o Samba.

Inaugurada em 2023 na zona de Picoas, a Gulden Draak Lisboa é conhecida pela sua oferta de cervejas, cuja curadoria é garantida por Neko Pedrosa, sócio do espaço.

Para além de disponibilizar mais de 50 referências de cerveja, a casa conta com mesas de snooker e setas, sendo aina uma boa opção para quem procura assistir jogos de futebol.

Para além do espaço em Picoas, os sócios Verônica Fernandes e Neko Pedrosa abriram, recentemente, um espaço semelhante no River Deck do Centro Comercial Vasco da Gama, a Gulden Draak Vasco. Aqui, existem 12 torneiros de cerveja e vista para Tejo e para o Rossio dos Olivais.

No portfólio, Verônica Fernandes e Neko Pedrosa contam ainda com a cervejaria Delirium Café, no Chiado, outra gigante, que conta com 35 cervejas à pressão.