"A gastronomia é um dos pontos-chave na escolha de um destino turístico e há muito que Lisboa é reconhecida pela sua oferta diversificada. Desde os restaurantes típicos e locais com comida tradicional, aos restaurantes de autor e de chefs com estrelas Michelin que reinterpretam os sabores clássicos, há uma vasta seleção que atrai visitantes de todos os cantos do mundo", adiantou em nota de imprensa a Associação de Turismo de Lisboa.

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, afirma que “é um enorme orgulho ver a identidade e tradições de Lisboa premiadas pela primeira vez neste setor e como a inovação se conjuga com estas tradições gastronómicas. É o reconhecimento da qualidade da gastronomia pela qual Lisboa tão bem se distingue e um prémio que incentiva todos os profissionais que a mantêm viva”. A economia local é cada vez mais um fator distintivo da cidade de Lisboa e a gastronomia contribui em muito para a qualidade do turismo de Lisboa”.

Nos mesmos prémios internacionais, a cidade do Porto venceu na categoria "Melhor Cidade Culinária Emergente da Europa". Recorde-se que a 25 de fevereiro de 2025 a Invicta acolhe a gala portuguesa das estrelas Michelin, como aqui noticiado. Ainda no que toca a prémios lusos no contexto destes galardões internacionais, destaque para a dupla distinção entregue ao algarvio Vila Joya: "Melhor Restaurante de Hotel Fine Dining" e "Melhor Restaurante de Hotel em Portugal".

Os World Culinary Awards, evento “irmão” dos World Travel Awards, celebram este ano a quinta edição e têm com objetivo promover a cultura culinária global e incentivar o turismo gastronómico. Destacam as melhores práticas e inovações no setor e abrangem várias categorias, incluindo restaurantes, chefs, hotéis e outros estabelecimentos relacionados com a culinária. Os vencedores são escolhidos através de votação pública.