Depois de em 2024, o Algarve ter recebido a primeira Gala Michelin exclusivamente dedicada a Portugal, o Porto e o Norte foram os destinos escolhidos para a celebração da Michelin Guide Ceremony 2025. A cerimónia terá lugar no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, um emblemático edifício, situado na zona histórica da cidade Invicta, reabilitado pelo arquiteto Souto Moura.



Os coordenadores gastronómicos desta edição da Gala serão três personalidades da alta cozinha em Portugal: Rui Paula, chef do restaurante Casa de Chá da Boa Nova; Vítor Matos, chef do restaurante Antiqvvm; e Ricardo Costa, chef do restaurante The Yeatman, todos com duas Estrelas Michelin. Os chefs estarão encarregues do jantar de gala, momento para apresentarem alguns dos pratos emblemáticos da gastronomia portuguesa.

Para a escolha do Porto, enquanto cenário em que será dada a conhecer a nova seleção de restaurantes do Guia Michelin em Portugal, pesou “a riqueza turística, cultural e gastronómica da região, um destino capaz de atrair tanto gourmets, como viajantes em busca de cultura e autenticidade. Com uma tradição culinária que se destaca pela diversidade e pela qualidade dos seus produtos locais, assim como pela criatividade dos chefs de renome internacional, a região oferece uma experiência única”, salienta em comunicado a organização da gala a decorrer a 25 de fevereiro de 2025.

De acordo com a mesma fonte, “com os seus estreitos e coloridos becos, que serpenteiam desde a ribeira do rio Douro até às suas emblemáticas praças, criando um ambiente repleto de encanto, a cidade de Porto, cujo centro histórico esta classificado como Património da Humanidade pela UNESCO, combina a sua rica história com um vibrante panorama gastronómico”.

“A oferta culinária da região é marcada tanto pelo mar como pela terra. No Porto, o bacalhau nas suas múltiplas versões, como o Bacalhau à Gomes de Sá, é um símbolo incontestável da tradição local, ao passo que mariscos, como as gambas, o polvo e as lulas, assim como peixes como o cherne, destacam-se pela sua frescura e qualidade. No interior, pratos como a Lampreia à Moda do Minho e o Arroz de Cabidela oferecem sabores autênticos e profundamente enraizados na tradição regional, enquanto a Posta à Mirandesa destaca a riqueza das carnes locais. O icónico Caldo Verde, com a sua simplicidade e sabor profundo, tem conquistado paladares ao longo dos anos. Esta diversidade é acompanhada por uma excelente produção vinícola, que vai desde o fresco e vibrante Vinho Verde do Minho, passando pelo famoso Vinho do Porto, até aos complexos tintos e brancos do Douro e Trás-os-Montes, completando uma experiência gastronómica sem paralelo. A região combina magistralmente a sua herança culinária com um espírito inovador, consolidando-se como uma das grandes referências gastronómicas da Europa”.

Portugal conta presentemente com oito restaurantes com duas estrelas Michelin e 31 restaurantes com uma estrela Michelin.