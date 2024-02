Rodrigo Castelo era um homem feliz no final da noite de atribuição das estrelas Michelin para Portugal. De uma assentada, o mentor do restaurante Ó Balcão, em Santarém, conquistou as primeiras estrelas Michelin. Na cerimónia decorrida a 27 de fevereiro, em Albufeira, Rodrigo Castelo viu o seu restaurante distinguido com uma estrela Michelin e uma Estrela Verde. A primeira cerimónia do guia exclusivamente dedicada ao nosso país (desde 2009 decorria em paralelo com o guia espanhol) foi também de consagração do chef e da região do Ribatejo, de onde é natural.

Para o Embaixador da Gastronomia de Santarém, e chef consultor, esta era uma distinção desejada, mas que ao mesmo tempo foi uma dupla grande surpresa. “Estou sem palavras e muito feliz. Muito orgulhoso do nosso trabalho, e o facto de conquistar a primeira estrela para o Ribatejo, deixa-me ainda mais feliz, porque acredito que esta distinção vai fazer muito pela região, pela minha terra. Nos últimos anos temos trabalhado muito para aqui chegar, e hoje isso concretizou-se: chegámos. É um grande passo, e um passo muito importante para a região”, afirmou Rodrigo Castelo, claramente emocionado.

“A par da primeira estrela Michelin, ganhar a Estrela Verde é a certeza de que estamos no caminho certo, e que todo o trabalho que temos vindo a desenvolver foi reconhecido. Só podia estar muito feliz e agradecido. Quero também dar os parabéns a todos os estrelados esta noite em Portugal, ainda mais agora que temos pela primeira vez a nossa própria Gala Michelin, o que significa que é reconhecida a Portugal a dimensão gastronómica para que este seja um momento de alavancagem da restauração no nosso país, de norte a sul, ilhas, e todas as regiões que, tal como o Ribatejo, têm mostrado um potencial gigante para projetos de grande qualidade”, reforçou o chef.

Rodrigo Castelo vê esta distinção como “um reconhecimento da descentralização de grandes projetos gastronómicos, o que é cada vez mais visível, e que vem posicionar e impulsionar o trabalho da cadeia local, neste caso, do Ribatejo, mas muitos outros têm vindo a ter destaque. Este prémio é uma conquista não só para mim e para a minha equipa, mas para toda a região, para os produtores e toda a rede de fornecedores”.

Depois da atribuição do título de Bib Gourmand no Guia Michelin Espanha e Portugal 2020,2021,2022 e 2023, chegou agora a mais famosa das estrelas gastronómicas. Instalado num antigo edifício em Santarém, onde outrora funcionou uma taberna, o restaurante Ó Balcão nasceu pelas mãos de Rodrigo Castelo em 2013. Depois de um início de carreira na indústria farmacêutica, Rodrigo decidiu mudar de vida e lançar-se neste projeto familiar. Habituado a cozinhar para os amigos em encontros e tertúlias, Rodrigo Castelo assumiu o comando da cozinha desce cedo. Como chef e proprietário do espaço, implementou no menu receitas com a sua assinatura, num conceito muito focado na valorização do produto e na tradição ribatejana, mas com um toque especial, o seu. Bons exemplos disso são o Coscorão do rio até ao mar, ou o Cremoso de caranguejo e lagostim do rio, e a Sopa de peixe do rio com ovas de barbo, que são bestsellers até aos dias de hoje, entre outros pratos icónicos, como o Cornos e tentáculos, que já lhe valeu alguns prémios de relevo.

Em 2018, e reconhecendo que nos últimos anos a cozinha que desenvolvia no seu restaurante tinha já sofrido uma clara evolução – muito devido à constante pesquisa e interesse pela área -, o chef começou a fazer alguns pequenos ajustes no espaço e no serviço, mas foi em 2021 que Ó Balcão entrou numa nova fase. A par desta mudança, uma carta diversificada, mais delicada e elegante, é acompanhada de um serviço de sala mais cuidado a cargo de Francisco Florêncio, chefe de sala e sommelier do restaurante. Nesse ano, o Ó Balcão ganhou ainda uma nova garrafeira, composta por cerca de 80 referências.