No ano em que comemora uma década de atividade, a Marca dá assim o primeiro passo na internacionalização, levando a Paris o conceito moderno de cervejaria que tem como rainha a francesinha.

“É um momento absolutamente marcante para a marca e para todas as equipas, queremos acreditar que mais do que abrir um restaurante fora do país, é o início de um trabalho de muita gente para globalizar a francesinha, um prato tão único e só nosso. É um grande desafio, mas acreditamos que vamos contribuir para implementar a gastronomia portuguesa na cultura francesa”, afirma Eduardo Xavier, sócio fundador da Taberna Londrina, em comunicado.

A história da Taberna Londrina começou em 2014 quando os dois sócios fundadores, Eduardo Xavier e Francisco Varela, abriram o primeiro restaurante, em Guimarães. O sonho de ambos era criar a melhor Francesinha do mundo, com um molho único, e levá-la aos quatro cantos de Portugal e, agora, além-fronteiras com a chegada a Saint-Maur, em França. Posteriormente, juntaram-se mais dois sócios, Sérgio Cunha e André Novais. Juntos, constituem uma equipa jovem, com forte know-how nas áreas da restauração, branding, marketing e tecnologia.

Francisco Varela, Sérgio Cunha, André Novais e Eduardo Xavier créditos: DR

Passados 10 anos desde a abertura do primeiro restaurante, a Taberna Londrina já conta com cerca de 300 colaboradores, e muitos planos de expansão para o futuro. Da digitalização à criação de novos pratos e novas localizações, a Taberna Londrina firmar-se-á ainda mais, em 2024, como a casa de eleição para se degustar a melhor Francesinha do mundo.

Além das Francesinhas, desde a mais tradicional à opção vegetariana com 0% carne e 100% saborosa, a Taberna Londrina conta uma carta vasta, com as melhores carnes, servidas no prato ou no pão como os típicos pregos portugueses ou os deliciosos hambúrgueres com carne 100% picanha.

Na Taberna Londrina, respira-se a cultura de snack mas também há espaço para opções mais saudáveis como as apetitosas saladas ou pratos de peixe como o lombo de salmão grelhado. E como a Taberna Londrina se afirma como um restaurante acolhedor para toda a família, há, ainda, opções para os mais novos, com Mini-Hambúrgueres, Nuggets de Frango ou Salsicha com Arroz e Ovo.

Há, ainda, uma carta com cervejas dos quatro pontos da Europa, numa seleção verdadeiramente única e cuidada, que fará as delícias dos apreciadores de cerveja, a bebida mais requisitada para acompanhar uma boa Francesinha. Das opções disponíveis, destaca-se a Erdinger, Delimium, Kwak, Super Bock e a nova Cerveja Londrina. Com 5% de álcool e um amargor equilibrado, mas presente, a Cerveja Londrina é uma cerveja do estilo Kellebier, com um perfil tradicional das cervejas da Baviera e que combina perfeitamente com Francesinha, ao realçar os sabores deste prato.

Em Portugal, a Taberna Londrina está em Guimarães (na Avenida de Londres e no Paçô Vieira), Famalicão, Braga, Porto, Póvoa de Varzim, Lisboa (Campo Grande e Bairro Alto), Coimbra, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Leiria, Viseu e Setúbal.