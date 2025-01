“Durante uma semana, será possível viver uma experiência deliciosa que, por 15,50€ por pessoa, inclui um prato e uma bebida à escolha, entre cerveja, refrigerante ou água”, informam os promotores da iniciativa.

Entre as propostas apresentadas, destacam-se a Francesinha El Olivo, que conta com fiambre, linguiça, queijo cheddar, cogumelos e azeitonas, e a Francesinha com Sabores do Mar, uma versão que combina camarão, miolo de ameijoa e salmão fumado. Ambas garantem os clássicos bife de alcatra, ovo estrelado e molho de francesinha.

O menu inclui também a Francesinha de Aves, composta por bife de frango, fiambre de peru e queijo, e a Francesinha de Bifana em Bolo do Caco, que, tal como o nome indica, aposta noutro tipo de carne e pão, incluindo também fiambre e queijo cheddar. Estas opções têm ainda em comum o ovo estrelado e o icónico molho.

Numa semana dedicada à Francesinha, não pode faltar a opção tradicional, com bife de alcatra, fiambre, linguiça, salsicha fresca, paio, queijo e, claro, ovo estrelado e molho de francesinha.

Por fim, existe ainda uma alternativa para quem não consome carne – a Francesinha Vegetariana. Cogumelos, tomate seco, espargos, curgete, beringela e o molho habitual são as estrelas deste prato.

As reservas podem fazer-se através do número de telefone 253 144 000.