O italiano Ernesto Laccarino promete trazer para o jantar a 18 de janeiro (20h00) uma herança culinária rica e uma abordagem inovadora à gastronomia transalpina. Na sua infância, passava as férias escolares a trabalhar no restaurante da família, a sonhar com o dia que chegaria então em 2003, quando assumiu a liderança da cozinha do Don Alfonso 1890, restaurante atualmente distinguido com duas estrelas Michelin.

Juntamente com a sua família, o chef Ernesto expandiu a filosofia Don Alfonso 1890 a várias partes do mundo, criando restaurantes que partilham a mesma essência, combinando uma abordagem contemporânea à alta gastronomia, como é o caso do Don Alfonso 1890 Cascais.

Junta-se à ocasião o chef Nicolella, nascido em Ischia, onde se veio a tornar “criança prodígio” do cenário culinário da ilha. Mais velho, começou a viajar pelo mundo, promovendo a sua carreira profissional por diversos países, onde acumulou experiências determinantes para a sua carreira. Passou inclusive algum tempo em Londres, a trabalhar com Gordon Ramsay no Savoy Hotel e em Paris, com Christofe Rouge, no Palace Hotel.

Atualmente, Nicolella é o novo chef executivo do Don Alfonso 1890 em Cascais, localizado no Legacy Hotel Cascais - Curio Colelction by Hilton. Ali, a tradição italiana é sempre tida em conta, mas a procura por novos estímulos e a atualização às tendências do mercado são uma prioridade.

As reservas para o “Jantar a Quatro Mãos” podem ser feitas através do e-mail fernanda.hilario@legacyhotelcascais.com ou do número de telefone 210 540 559.