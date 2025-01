No restaurante Fogo, em plena capital, os ingredientes são confecionados ao lume ou no forno a lenha, tal como numa típica aldeia portuguesa. Este é o refúgio do chef Alexandre Silva, onde “brinca” com as suas memórias de infância. Os produtos são portugueses, de origem rastreada.

Localizado na Avenida Elias Garcia, o restaurante Fogo celebra a chegada do frio com uma novidade quente: uma promoção de 30% nas reservas através da plataforma TheFork, disponível até ao dia 7 de fevereiro. A promoção está disponível todos os dias, com jantares durante a semana e almoços e jantares ao fim de semana. O desconto é aplicável à comida, excluindo bebidas, cafetaria e menu de degustação, com o máximo de três pessoas por mesa ao almoço e quatro ao jantar.

A carta do Fogo é dinâmica, alterada consoante a disponibilidade dos produtos da época e do dia, mas nos “intocáveis” encontra-se o pão e a broa confecionados no forno a lenha do restaurante, Tártaro de vaca com tutano fumado, Ostras na brasa ou o Arroz de forno. Para complementar, as sugestões são várias, desde o Peixe da lota com arroz cremoso de tomate com toucinho ao Costeletão de porco preto grelhado com o sabor das brasas ou, para terminar, Pão-de-ló húmido com gelado de pudim.

“No Fogo procuro apresentar um pouco da nossa cultura gastronómica e das minhas próprias lembranças. Cresci numa aldeia, na Abrigada, e sempre transportei comigo essas raízes, os sabores de tacho, o calor das brasas, o tempero do fumo. Este é um dos lados que me define enquanto pessoa e cozinheiro, e é com orgulho que todos os dias colocamos nas mesas do Fogo

Fogo Avenida Elias Garcia, n.º 57, Lisboa Contactos: tel. 217 970 052; e-mail fogo.reservas@alexandresilva.pt

pratos de verdadeira paixão, com os melhores produtos, inspirados no receituário tradicional, mas elevados por um serviço cuidado e um ambiente cosmopolita. É este contraste que faz do Fogo um lugar especial, não só para mim, mas também para quem nos visita e encontra aqui uma cozinha de autenticidade”, comenta o chef Alexandre Silva.