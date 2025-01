O conceito do Copafood foi idealizado para colocar o pão como produto principal. O novo espaço no centro comercial Nova Arcada, em Braga, inspira-se no cenário da “Copa” (cozinha) das casas, onde as famílias e os amigos se reúnem para degustar refeições.

Dos Ovos rotos (5,45€), compostos por um salteado de linguiça, bacon e batata palito, prontos para se misturarem harmoniosamente; aos hambúrgueres com ingredientes inusitados (Top Burger, 9,90€, e Bis Burger, 10,90€), são várias as sugestões presentes na ementa do Copafood.

Quem não resiste ao molho de francesinha, encontra também no Copafood duas opções que o colocam em destaque: o Cachorro especial (8,50€) e a própria Francesinha (11,20€). E, por falar em pratos típicos portugueses, juntam-se a estes a Bifana (8,50€), em pão rústico, com molho da casa e batata palito, e o Prego Copa (9,90€) servido em bolo do caco.

Para os apreciadores de uma refeição mais leve, o restaurante do Nova Arcada apresenta ainda na sua carta uma Salada César (8,50€) com alface iceberg, frango em tiras, lascas de queixo parmesão, croutons e, claro, o molho que lhe dá nome.