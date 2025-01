Entre as 17h30 às 5h00, a Pecado Burger, marca do Lust in Rio, apresenta combinações de ingredientes numa carta em que é possível escolher entre quatro pecados capitais que correspondem a opções para diferentes gostos: Luxúria (hambúrguer de picanha), Preguiça (hambúrguer de frango), Gula (hambúrguer de vaca) e Inveja (hambúrguer vegetariano). A acompanhar não faltam estaladiças batatas fritas.

Pecado Burguer/Lust in Rio Rua da Cintura do Porto de Lisboa, n.º 255, Lisboa

Adicionalmente, de quarta-feira a sábado, das 00h00 às 5h30, os visitantes do Lust in Rio podem comprar o seu Pecado Burger diretamente no food cart da marca que encontram junto à pista exterior.