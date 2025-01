“O desafio é dirigido a todos os profissionais de cozinha residentes em Portugal, com mais de 25 anos ou mais de cinco anos de experiência profissional comprovada. Este ano, os concorrentes terão de apresentar a concurso um menu composto por Entrada Vegetariana, Prato de Bacalhau, Prato de Carne e Sobremesa (com utilização de Azeite). Num dos pratos do menu é obrigatória a utilização de laranja como um dos elementos centrais da receita”, lemos em comunicado enviado pela organização do concurso, a Inter Magazine e as Edições do Gosto.

As inscrições decorrem até ao dia 15 de fevereiro e podem ser feitas através do site.

Ao longo dos 35 anos de existência, já ganharam o título de Chefe do Ano, profissionais como é o caso de Vítor Matos (Antiqvvm, duas estrelas Michelin), António Loureiro (A Cozinha, uma estrela Michelin), Henrique Sá Pessoa (Alma, duas estrelas Michelin), João Rodrigues (Canalha e Projeto Matéria), Luís Gaspar (Sala de Corte, Brilhante e Pica-Pau), Ana Magalhães (Rosewood Doha) e, mais recentemente, Diogo Novais Pereira.

De acordo com a organização, “este é um concurso que continua a marcar a atualidade gastronómica nacional e a desafiar os cozinheiros e as cozinheiras de Portugal a mostrarem o seu trabalho ao país. É um desafio que todos os anos é bem acolhido pela classe e que significa um marco importante na carreira de quem participa. É sinal de que a nossa cozinha continua a apaixonar os milhares de profissionais por este país fora”.

Como habitual, a edição de 2025 dividir-se-á em três etapas regionais — que acontecem em abril — e uma final nacional a acontecer em maio. Os finalistas serão apurados com base nos resultados obtidos nas etapas regionais. O júri é presidido pelo chef António Bóia, chefe de cozinha do JNcQUOI Avenida, em Lisboa.

Quanto a prémios, além do título de Chefe do Ano, será atribuído o Prémio Inovação Helmut Ziebell, em homenagem ao chef com o mesmo nome — entre outros a designar.