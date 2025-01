Na nova Sala de Provas da ViniPortugal “os visitantes poderão explorar a diversidade dos vinhos portugueses, com uma seleção de dezenas de néctares de todas as regiões do país”, informa aquela entidade.

Para os mais curiosos ou para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre os vinhos nacionais, a Sala de Provas, no WOW, oferece ainda cinco provas temáticas exclusivas, realizadas numa sala privada. “Estas experiências, disponíveis a partir de 10€ por pessoa, permitem uma imersão total na cultura e nos segredos dos vinhos portugueses”, esclarece a ViniPortugal.

“Este novo espaço é um convite à descoberta. Pretendemos proporcionar uma experiência única, onde a paixão pelo vinho se cruza com a cultura e a tradição do nosso país. Queremos que cada visitante saia com uma nova perspetiva sobre os vinhos portugueses”, destaca Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal.

A Sala de Provas funciona com os seguintes horários: de novembro a março, abre de segunda a sábado das 11h00 às 19h00. De abril a outubro, funciona todos os dias das 12h00 às 20h00.

Os contactos podem fazer-se pelo telefone 223 323 072 ou e-mail provas.salaporto@viniportugal.pt