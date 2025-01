A Horta da Vizinha é um dos projetos que emergiu do Laboratório de Cidadania pela Proximidade Urbana, criado em parceria com a Universidade de Aveiro, no âmbito do projeto europeu “Urban Imprint”.

No próximo dia 11, pelas 10h00, terá lugar, em Ílhavo, o primeiro evento organizado pela rede, que incluirá um workshop de poda e um evento de valorização de uma horta.

“O nosso objetivo é valorizar a produção local e tornar a alimentação mais acessível e saudável, reduzindo a distância entre a terra e o prato”, afirma José Carlos Mota, professor na Universidade de Aveiro.

De acordo com aquele docente, envolvido no projeto, “através de uma dinâmica de rotatividade, os membros da rede podem ajudar-se mutuamente, criando um ambiente de colaboração e partilha”.

“A Horta da vizinha é uma rede de proximidade que liga hortelões, pequenos agricultores e voluntários interessados em aprender sobre agricultura e trabalhar na terra por forma a valorizar as hortas tornando-as mais produtivas”, define.

Uma característica que os promotores pretendem que venha a acompanhar os vários eventos da rede é o convívio entre os participantes, fomentando laços de amizade.

“Junte-se a nós e aproveite os benefícios de cultivar a terra, trocar alimentos frescos e fazer novos amigos, com direito a uma almoçarada no final de cada jornada de trabalho”, desafia a rede.