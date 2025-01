Após ajudar milhares de pessoas a mudar a sua alimentação de forma gratuita, a iniciativa Desafio Vegetariano ganha destaque com uma novidade especial: petiscos portugueses em versão vegetal que serão oferecidos em seis cidades, numa experiência proporcionada pela Cozinha Foodtruck do Desafio Vegetariano.

A ideia é simples: acabar com os mitos de que comida vegetariana é “apenas alface ou sem sabor” e mostrar que é possível aliar sabor, tradição e sustentabilidade.

Roteiro da foodtruck pelo país

Em janeiro, a foodtruck irá percorrer várias cidades portuguesas:

Maia (10 de janeiro)

Braga (11 de janeiro)

Lisboa (17 de janeiro)

Coimbra (18 de janeiro)

Sintra (24 de janeiro)

Tavira (25 de janeiro)

O convite é claro: provar as delícias da culinária portuguesa em versões 100% vegetais e descobrir como uma alimentação mais sustentável pode ser deliciosa e acessível.

Embaixadores juntam-se à causa

Figuras públicas como Sandra Cóias, Marco Horácio, António Raminhos, Ivo Canelas, Vera Kolodzig, Heitor Lourenço, entre outros, já aderiram ao Desafio Vegetariano. Alguns estarão presentes nas degustações gastronómicas para partilhar a sua experiência e apoiar esta causa.

Campanha nas redes sociais e apoios

A campanha será promovida nas redes sociais do Desafio Vegetariano de 26 de dezembro a 31 de janeiro e conta com o apoio de várias instituições e empresas, incluindo a Auchan, a IP – Infraestruturas de Portugal, e o Município de Tavira. Este ano, juntam-se ainda empresas portuguesas que oferecem produtos e refeições de base vegetal, permitindo ao público descobrir algumas das melhores opções do mercado.

Porquê participar?

A campanha convida todos a aproveitar o início do ano para experimentar uma alimentação de base vegetal, com benefícios para:

Sustentabilidade: Reduzir a pegada ecológica.

Saúde: Explorar opções mais saudáveis.

Economia: Descobrir alternativas acessíveis.

Ética: Adotar um estilo de vida mais consciente.

Como participar no Desafio Vegetariano?

A inscrição é gratuita e online. Os participantes terão acesso a um grupo privado com o apoio de nutricionistas e mentores experientes. Além disso, poderão explorar mais de 150 receitas portuguesas e internacionais adaptadas para versões vegetais, com informações sobre a pegada de carbono associada a cada prato.