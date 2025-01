O projeto vínico criado por quatro filhos, pelos produtores António Boal e Luís Lage e os irmãos deste, António e Armando Lage, para homenagear os pais, dois homens do Douro, Augusto Boal e António Lage, vai ser apresentado a 6 de janeiro na Feira dos Reis, em Vila Verde, Alijó. “Da venda das 1500 garrafas uma parte reverterá para apoiar o Centro Social Recreativo e Cultural de Vila Verde, a entidade que promove a Feira dos Reis. O vinho será servido no almoço e vendido no dia ao preço especial de 10€, sendo colocado posteriormente no mercado a 30€ a unidade”, lemos em comunicado.

Selecionadas pelos quatro promotores do projeto solidário, numa edição limitada, assinada pela enologia de Paulo Nunes, este tinto apresenta um rótulo com o rosto dos dois progenitores e o conceito remete para a história dos Reis Magos.

Acresce que “o vinho fará parte do almoço que anualmente é realizado com o propósito de angariar fundos para o Centro Social Recreativo e Cultural de Vila Verde, instituição que procura o bem-estar das populações mais desfavorecidas e idosas”, sublinha o produtor.

“A grande amizade dos irmãos Lage com António Boal, o carinho que este produtor desenvolveu por Vila Verde, aliado aos valores transmitidos pelos pais, como a solidariedade, o respeito pelas tradições, a responsabilidade social e a celebração, levaram-nos a querer homenagear os seus heróis e apoiar esta nossa causa”, adianta a presidente do CSRCVV, Aida Fernandes. “É muito importante para nós este reconhecimento da sociedade civil para o trabalho que realizamos todos os dias. Todas as ajudas são necessárias e muito bem-vindas”, acrescenta.