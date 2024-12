“É a minha interpretação de um bom vinho alentejano, um vinho ‘para todos!’”, afirma Filipe Wang, Sommelier do Ano 2024 pela Revista Grandes Escolhas, sobre a mais recente Sommelier Edition. Nesta edição, o sommelier alia a sua experiência em restauração ao trabalho de vinha do enólogo Pedro Ribeiro, resultando num vinho que homenageia a amizade e celebra a excelência enológica.

Proveniente das parcelas da Vinha da Micaela, uma das origens mais emblemáticas do Rocim, de onde saem os vinhos premium da marca, este blend exclusivo destaca-se pelas castas Moreto, Trincadeira, Tinta Grossa e Alicante Bouschet. O vinho apresenta frescura e elegância, características que o tornam menos estruturado do que um tinto alentejano típico, mas com potencial de guarda, com evolução nos próximos 10 anos.

Com um custo de 30€ por garrafa, devido à origem e à exclusividade da vinha, o Sommelier Edition by Filipe Wang reforça o conceito do Rocim de criar vinhos únicos com a colaboração de sommeliers de renome. Este projeto, iniciado em 2015, já contou com nomes como Rodolfo Tristão, Marco Alexandre, Ricardo Dias e Arnaud Vallet (Villa Joya), além de parcerias internacionais no Luxemburgo, com Dominic Rizzi, e na Polónia, com Pawel Bialeck.

“Todas as amostras que selecionei para este lote são oriundas da Vinha da Micaela, portanto, este vinho teria de ter um posicionamento mais elevado que as edições anteriores”, reflete Filipe Wang, que sugere que esta edição seja servida entre 14 e 16 graus, acompanhando pratos como carne de porco à alentejana.

Para Pedro Ribeiro, o resultado é notável: “O Filipe selecionou castas que conduziram a um vinho de guarda com frescura e elegância fora de série. É mais uma edição que vai marcar e reforçar a importância desta ideia que lançamos em 2015”.