A sexta edição do Festival da Enguia da Lagoa de Santo André vai levar às mesas dos restaurantes da freguesia, do concelho de Santiago do Cacém, um dos pratos mais emblemáticos da cozinha local. A enguia, capturada em ecossistema lagunar, provém de uma área de paisagem protegida, a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha.

Criada localmente, a enguia chega à mesa em diferentes confeções, em migas, acompanhada de batata-doce, em ensopado, caldeirada, cataplana ou frita.

Participam no Festival os restaurantes A Charrua, A Cascalheira, Chez Daniel, Faz-te Esperto, Ti Lena & Casa do Gin, Quinta do Giz, Copacabana, Tasquinha do Ilídio e O Gatinho.