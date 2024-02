A 27 de fevereiro vão subir ao palco do Palácio de Congressos NAU Salgados, em Albufeira, os chefs em representação dos restaurantes vencedores das estrelas Michelin para 2024. Momento para também chamar à ribalta os restaurantes distinguidos com o Bib Gourmand (restaurantes com boa relação qualidade/preço) ou com a Recomendação do guia.

Um protagonismo em palco que culmina um longo processo de decisão feito no palco de todos os sabores, os restaurantes. Envolta em secretismo, a atividade de inspetor/inspetora Michelin obriga a um longo caminho de preparação como nos é relatado pelo próprio Guia Michelin Portugal.

No que toca à formação e experiência dos candidatos a inspetor/inspetora Michelin, “todos têm uma trajetória profissional de pelo menos dez anos no sector da restauração ou da hotelaria”, informa o guia. Uma formação que é consubstanciada com algumas qualidades requeridas: “paixão, curiosidade, visão ampla, independência, objetividade, organização, descrição e... um certo gosto pela aventura”.

No que toca ao acesso à atividade, após apresentar a sua candidatura, o candidato passa por várias entrevistas. Se for bem-sucedido vai partilhar uma refeição com um inspetor-chefe “que avaliará todas as ações do candidato, como a escolha do menu, degustação ou capacidade de análise”, informa a publicação do Guia Michelin Portugal. Após a visita ao restaurante, “o candidato redigirá um relatório detalhado sobre a refeição, que será avaliado pelo inspetor-chefe”.

Findas estas provas teóricas e práticas, se o candidato alcançar o lugar como inspetor júnior, iniciará um período de formação de quase um ano para adquirir a metodologia do Guia Michelin. “Além disso, viajará acompanhado por um inspetor veterano pelo mundo inteiro para criar uma biblioteca de sabores o mais abrangente possível. Só depois deste intenso período de formação é que o novo inspetor será autónomo e participará nas decisões coletivas de atribuição das famosas estrelas Michelin”.

Portugal conta com 38 restaurantes galardoados com a estrela Michelin (entretanto, no decorrer de 2023, encerrou o restaurante Eneko Lisboa), num total de 45 estrelas distribuídas, respetivamente, por 31 restaurantes com uma estrela e sete com duas.

O guia de 2023 reúne um total de 1.401 restaurantes em Espanha, Portugal e Andorra, incluindo 13 com três estrelas, 41 com duas estrelas e 235 com uma estrela, além de 831 recomendados pela sua qualidade (135 novos, 15 em Portugal).