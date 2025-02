As Jornadas Portuguesas de Gastronomia contarão com a participação de especialistas e investigadores na área da gastronomia. "O evento será uma oportunidade para explorar a história, a cultura e a evolução da doçaria portuguesa, através de palestras, mesas-redondas, oficinas práticas e degustações", salienta o município de Cascais, anfitrião da primeira edição da iniciativa.

Do programa (pode ser consultado aqui) destaca-se no primeiro dia o enfoque na história e tradição da doçaria portuguesa, com palestras sobre doces emblemáticos como as queijadas de Sintra e o pudim abade de Priscos, além de uma mesa-redonda sobre as origens da doçaria portuguesa e a narrativa da doçaria conventual destacando-se também o processo de qualificação da doçaria de Cascais que está em desenvolvimento com a Associação Empresarial do Concelho de Cascais

O último dia de trabalhos conta com diversos intervenientes da área, nomeadamente confrarias, produtores, chefs e será dedicado à inovação e sustentabilidade na doçaria, com debates sobre novos padrões gastronómicos e oficinas práticas, incluindo a produção de doces tradicionais transformados em bebidas e abordagem molecular.

O jantar de encerramento, no dia 21 de março, irá celebrar o 138.º aniversário do príncipe D. Luís Filipe de Bragança e terá um menu dedicado à cozinha portuguesa das mesas régias. É organizado pelo Cascais Food Lab, em parceria com a Universidade Europeia e o Lisboa Food Design Lab.

As inscrições são gratuitas, mas limitadas, e estão abertas ao público em geral.