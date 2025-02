A escolha de Santarém como cidade anfitriã foi anunciada a 11 de fevereiro num evento em Lisboa. Nesta primeira Gala do Guia Repsol em Portugal será reconhecido o trabalho de mais de 250 restaurantes entre Sóis e Recomendados. Será também desvendado o Sol Sustentável do país, “uma distinção que valoriza os restaurantes que se destacam pelo seu compromisso ambiental e pela utilização de produtos locais e práticas sustentáveis”, realça em comunicado a organização da gala.

Acresce que a Gala do Guia Repsol em Portugal, a 7 de abril próximo, ocorrerá em sintonia com a Gala ‘irmã’ em Espanha, que decorrerá a 17 de março, em Tenerife.

María Ritter, Diretora do Guia Repsol, afirma que “já foi feito este percurso em Espanha e, agora, queremos levar o Guia mais além. A chegada a Portugal começa no Ribatejo, um território de enorme riqueza gastronómica. Somos uma referência no mundo gastronómico e queremos continuar a contribuir para a valorização do setor, promovendo a inovação e o crescimento da restauração em Portugal.”

Com a chegada da Gala, os entusiastas da gastronomia podem acompanhar todas as novidades através do site e das redes sociais do Guia Repsol. “Nestes canais, é possível explorar conteúdos exclusivos, conhecer os restaurantes e descobrir a lista completa dos vencedores”, adianta a organização.

Presente na cerimónia que anunciou a data da Gala, Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo, deteve-se no papel do Guia Repsol para o nosso país: “crescer em valor permite captar e distribuir riqueza, desenvolvendo o território - e Santarém é um exemplo maior, com a gastronomia em destaque. O potencial de crescimento só pode existir com criatividade e trabalho, que são características do Guia Repsol. Crescer em equilíbrio permite que o território tire partido dos seus recursos, percebendo as dinâmicas associadas, reforçando a atratividade e a competitividade”.

Na mesma cerimónia, José Manuel Santos, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, sublinhou que “a escolha de Santarém como local de acolhimento da Gala do Guia Repsol Portugal é elucidativa do dinamismo e da projeção turística e gastronómica que a cidade e o Ribatejo têm apresentado nos últimos anos. Para a Entidade Regional de Turismo esta distinção enche-nos de enorme orgulho e confere ainda maior responsabilidade no trabalho de promoção e de valorização da cultura e da identidade gastronómica da Região”.

Por outro lado, João Leite, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, destacou que “este evento, não poderia ter lugar senão na Capital Nacional da Gastronomia Portuguesa. Trata-se de uma oportunidade ímpar para impulsionar a projeção turística de Santarém”.

O Guia Repsol nasceu há 45 anos em Espanha e, depois de um interregno em Portugal, regressa em 2025.

Sublinhe-se que a Gala do Guia Repsol conta com a parceria da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Câmara Municipal de Santarém.