No sábado, 22 de fevereiro, o L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, recebe uma experiência eno-gastronómica organizada em parceria com a Quinta do Monte d’Oiro, produtor de vinhos de Alenquer. O evento inclui uma masterclass e prova exclusiva de vinhos raros, um almoço de degustação no restaurante MAPA, e a possibilidade de estadia no hotel, membro da Relais & Châteaux.

A expedição divide-se em dois momentos. O primeiro é uma Masterclass e prova horizontal de vinhos de colheita 2011, conduzida por Francisco Bento dos Santos, e com rótulos exclusivos não disponíveis no mercado. O número de lugares é limitado a 10 participantes e o início está marcado para as 12h00.

Segue-se, às 13h30, um almoço de degustação no MAPA, preparado pelo chef David Jesus, com harmonização de vinhos da Quinta do Monte d’Oiro. O menu inclui pratos como Atum dos Açores com marinada asiática e tempura, servido com Quinta do Monte d’Oiro Arinto 2021, Carabineiro do Algarve com feijão branco e cantarelos, acompanhado por Reserva Branco 2022, e pratos de carne como Leitão crocante com beringela fumada, harmonizado com Touriga Nacional 2021, e Novilho Alentejano com trufa preta, servido com Reserva Tinto 2021. A sobremesa inclui Bebinca com café e rum e Encharcada com amêndoa e citrinos.

O evento tem três formatos de participação. A Expedição Salteadores (255€ por pessoa) inclui a Masterclass e o almoço de degustação, estando limitada a 10 lugares. A Expedição Almoço Eno-Gastronómico (185€ por pessoa) oferece apenas o almoço de degustação, com um máximo de 30 a 35 participantes, incluindo os da Masterclass. Por fim, a Expedição com Alojamento permite acrescentar uma estadia de 1 noite, com 15% de desconto, ou de 2 noites, com 35% de desconto, associada a uma das opções anteriores.

As reservas estão disponíveis para quem quiser explorar esta experiência que cruza vinhos raros e gastronomia de autor no cenário do L’AND Vineyards.