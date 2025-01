De visita ao L'AND Vineyards? 6 novidades para descobrir em 2025

1. A remodelação e construção de Suites e Villas

L'AND Vineyards créditos: L'AND Vineyards divulgação

Um espaço acolhedor, com vista para o lago e rodeado pela natureza. É isso que encontrará nas Lake Sky View Junior Suites (a partir de 315 € por noite), construídas de raiz e inauguradas no ano passado. Apesar de serem as unidades com menor área, estas 11 unidades destacam-se por serem as acomodações mais recentes do L'AND Vineyards e por terem sido projetadas em torno de um dos principais pilares deste retiro vinícola contemporâneo: o céu estrelado alentejano.

Esta vista pode ser apreciada através da claraboia automática situada sobre a cama, que pode ser aberta ou fechada com a ajuda de um comando. A decoração das suites é dominada por madeira clara e tons neutros e suaves, trazendo o aroma e a beleza do prado alentejano para o interior, com um ramo de boas-vindas.

Para valorizar o espaço exterior, na entrada destas acomodações irá encontrar uma lareira que permite aos hóspedes relaxarem ao ar livre mesmo nos dias mais frios enquanto desfrutam da vista para o castelo medieval de Montemor-o-Novo, que, à noite, fica iluminado.

L'AND Vineyards créditos: L'AND Vineyards divulgação

Outra novidade é a remodelação das The Sky View Originais, cujo projeto de design de interiores foi assinado pelo arquiteto brasileiro Márcio Kogan. As principais mudanças nestas 10 unidades estão relacionadas com elementos decorativos, como as obras de Michael Biberstein. Anteriormente, estas peças estavam penduradas em cada uma das suites, mas agora podem ser encontradas exclusivamente em diferentes áreas do resort. “É o pintor que mais reflete a nossa identidade, porque esteve presente desde a abertura, vivia no Alentejo e gostava muito do L’AND”, explica Marta Passarinho, diretora-geral do hotel, destacando a importância do trabalho artístico de Biberstein, que inspirou a criação da Sala Biberstein.

Com sala e quarto independentes, estas suites são consideradas o alojamento de referência do resort, e segundo Marta Passarinho “são as únicas que têm um pátio interior com lounge pool privativa, têm 120 m², são muito confortáveis, possuem uma casa de banho muito ampla e oferecem sky view.” Estas acomodações têm capacidade para duas pessoas e uma criança em cama extra.

L'AND Vineyards créditos: L'AND Vineyards divulgação

Do lado das Villas, também há novidades. O hotel, que até agora contava com seis Lake Villas, vai adicionar mais quatro unidades de tipologia T2 e T3 à sua oferta. Com estadia mínima de duas noites e sendo pet friendly, estas villas incluem uma master suíte com sky view, casa de banho com claraboia e vista direta para a piscina.

Na cozinha, os hóspedes são recebidos com produtos, alguns tipicamente alentejanos, como granola, mel, ovos e pão, tornando estas acomodações ideais para famílias que procuram uma experiência acolhedora durante a primavera e o verão.

As novas construções, cujo projeto de arquitetura foi desenvolvido pelo Promontório, têm conclusão prevista para o final de janeiro de 2025 e foram projetadas para todos os hóspedes que desejam fazer do L’AND a sua morada durante uma escapadinha de fim de semana.

2. A criação de uma área dedicada ao Enoturismo

L'AND Vineyards créditos: LUIS FERRAZ / LAND

Devido à ligação da família Sousa Cunhal à produção vinícola, fez sentido para o L’AND Vineyards apostar na criação de uma área de enoturismo que convida todos os clientes – sejam apreciadores ou não – a explorar a cultura da vinha e do vinho alentejano. Grande parte das experiências vínicas do programa de enoturismo acpntece na sala de provas, localizada no piso inferior. Estas atividades podem incluir as tradicionais provas de vinho, visitas à garrafeira ou às instalações que representam a alma e o coração da propriedade: a adega.

“Nós definimos o L’AND como um hotel contemporâneo de vinho. Produzimos o nosso próprio vinho, mas não o distribuímos. A nossa produção é, de facto, muito pequena e exclusiva, destinada apenas ao consumo dentro do hotel ou para venda na nossa garrafeira”, explica Marta Passarinho. A produção, limitada a menos de 20 mil garrafas por ano, inclui tanto referências vínicas nacionais como internacionais, além de rótulos de pequenos produtores biológicos certificados do Alentejo. Uma das experiências de assinatura mais emblemáticas desta área de negócio, liderada pelo head sommelier Gonçalo Mendes, é a prova "Faça o seu próprio vinho" (50€/pessoa). Durante 90 minutos, os participantes são convidados a desempenhar o papel de enólogos por um dia e criar o seu próprio blend. Depois de uma breve introdução às 14 regiões vitícolas, são desafiados a cheirar, provar e avaliar quais das quatro castas tintas apresentadas – Touriga Nacional, Touriga Franca, Syrah e Alicante Bouschet – desejam incluir. Como esta é uma atividade feita em dupla ou em grupo, os participantes competem entre si para apurar a combinação vencedora através de uma prova cega. No final, cada participante tem a oportunidade de levar para casa o vinho criado, engarrafado e personalizado com um rótulo à sua escolha no momento.

L'AND Vineyards créditos: LUIS FERRAZ / LAND

Criada em 2023, esta área tem registado um crescimento significativo e não dá sinais de abrandar. “Este projeto de enoturismo organizado, com provas diárias em vários horários, é algo muito recente. Trata-se de uma aposta cada vez mais forte da nossa parte”, refere.

3. O nascimento de uma zona exterior no restaurante Café da Viagem

L'AND Vineyards créditos: LUIS FERRAZ / LAND

O Café da Viagem, inaugurado há cerca de um ano, destaca-se pelo seu ambiente descontraído e pela proposta de incentivar a partilha à mesa. Aberto diariamente das 12:00 às 00:00, o restaurante apresenta um menu de fusão contemporânea, onde se destacam sabores e matérias-primas tipicamente alentejanas.

“Tem atualmente um menu de inspiração asiática, mas vai evoluir para incorporar também influências da América do Sul, à medida que o chef David Jesus encontrar novas inspirações”, explica Marta Passarinho, referindo-se ao trabalho criativo do chef executivo do L’AND Vineyards neste espaço.

Entre as sugestões do menu, encontram-se Azeitonas verdes marinadas em mel e miso (8,50 €), Bochechas de porco alentejano marinadas em soja, gengibre e erva-príncipe, acompanhadas de espargos verdes e batata-doce assada (26 €), e a sobremesa Mousse de requeijão com dióspiros frescos e gelado de noz (14 €). Estes pratos podem ser harmonizados com um cocktail de autor ou um copo de vinho da região, à escolha do cliente.

L'AND Vineyards créditos: LUIS FERRAZ / LAND

Dada a popularidade deste all-day diner durante os meses mais quentes, o resort apostou na construção de um deck e lounge que oferece almoços e jantares ao ar livre, com uma vista privilegiada para o lago. Desde a sua inauguração em março de 2023, este espaço tornou-se o refúgio favorito de hóspedes e visitantes durante a primavera e o verão. “O crescimento foi de 2000 %”, revela Marta Passarinho, destacando que a estrutura trouxe “um upgrade na experiência”.

Com capacidade para 45 lugares, o deck também se revela ideal para a realização de eventos privados e jantares vínicos, sempre que as condições climatéricas o permitam.

4. Mais melhorias e novidades na zona do SPA

L'AND Vineyards créditos: L'AND Vineyards divulgação

Se procura relaxar a sério e desconectar do mundo ao seu redor, o spa de vinoterapia do L’AND Vineyards é o destino ideal. Com 800 m² dedicados ao bem-estar, este espaço oferece uma variedade de tratamentos inspirados nas propriedades antioxidantes da uva. Entre as opções disponíveis estão massagens, banhos, tratamentos de beleza e tratamentos de assinatura, que podem ser realizados no spa ou ao ar livre, no jardim, assim como uma passagem pela sauna ou banho turco. Os produtos utilizados são da Vinoble Cosmetics, uma marca austríaca de nicho, vegan e artesanal, que reflete o ADN sustentável e natural do resort. “Eles utilizam toda a uva: caule, folha, pele, polpa e grainha”, sublinha Marta Passarinho.

Nos dias em que a meteorologia não permite um mergulho na piscina exterior, a piscina climatizada interior do spa está disponível, funcionando diariamente entre as 09h00 e as 21h00. Crianças são bem-vindas em horários específicos, antes das 10h00 e depois das 18h00.

Além disso, o espaço passará por algumas obras de revitalização, incluindo os vestiários masculinos e femininos. Uma das novidades é a construção de uma sala de relaxamento, cujo projeto deverá arrancar no final de janeiro de 2025.

L'AND Vineyards créditos: L'AND Vineyards divulgação

A obra vai criar um novo espaço com cerca de 30 m², projetado para proporcionar ainda mais conforto e relaxamento aos hóspedes. Como explica Marta Passarinho, isso pode ser feito “num ambiente intimista, com som ambiente, luz cálida, temperatura propícia ao relaxamento e onde serviremos um chá depois de cada tratamento de spa e onde os hóspedes poderão repousar, ler, e prolongar o bem-estar proporcionado pelo seu tratamento.”

5. A abertura do restaurante Mapa e a criação do menu assinado pelo chef David Jesus

L'AND Vineyards créditos: LUIS FERRAZ / LAND

Mapa é o restaurante do L’AND Vineyards que abriu portas em 2024 e tem David Jesus no comando. Neste espaço gastronómico, os clientes podem optar por pedir à carta ou escolher entre dois menus de degustação: Caminhos (6 momentos/140 €) e Alentejo (4 momentos/90 €). O menu Caminhos, mais extenso, foi criado para levar os sabores das epopeias portuguesas à mesa, com pratos elaborados a partir de matérias-primas premium que refletem influências de diversos países africanos e asiáticos. Entre os pratos mais populares, destacam-se o Atum dos Açores, acompanhado de algas, tempura e maionese com miso, e o Leitão Crocante, servido com base de iogurte, cebola roxa ácida, puré de beringela fumada e alface grelhada, que nos transportam ao Japão e ao Norte de África, respetivamente.

L'AND Vineyards créditos: LUIS FERRAZ / LAND

"Acredito mesmo, e estamos com nove meses de Mapa, que o menu Caminhos chegou ao auge", afirma o chef David Jesus sobre esta opção, que se distingue pela sua leveza e, em um dos momentos, incorporar pão de centeio e trigo feitos e amassados pelo próprio chef. A flexibilidade de não ser necessário adaptar os menus às estações do ano permite que tudo seja desenvolvido em torno do produto, que é a estrela da mesa do L’AND Vineyards. "Na carta, trabalha-se mais com base na sazonalidade, embora as estações também tenham mudado muito. As coisas não são matemáticas, e não é porque começa o outono que temos castanhas, nem porque chega o verão que as sardinhas são as melhores. A sazonalidade e os produtos devem ser trabalhados quando estão no seu melhor, não apenas quando 'devem' estar bons", explica.

É debaixo do céu estrelado alentejano – que é replicado no interior do restaurante por 76 candeeiros do designer britânico Tom Dixon, fixados no teto para criar esse efeito – que os clientes podem harmonizar os menus com dois pairings: um com vinhos de produtores portugueses e internacionais, e outro com propostas mais sustentáveis e de menor intervenção na vinha. Para quem deseja deixar um agradecimento ao chef, há uma pequena janela junto à entrada do Mapa que permite aos clientes vislumbrar a cozinha de David Jesus, onde a magia acontece.

6. Novos espaços de lazer e wellness com vista para o Alentejo

L'AND Vineyards créditos: L'AND Vineyards divulgação

Nos pátios interiores tipicamente alentejanos espalhados pelo resort, irá nascer uma nova zona de estar. Como estes pátios não oferecem vista para o exterior, o L’AND Vineyards decidiu transformar um deles num jardim de inverno, criando um ambiente acolhedor e iluminado pelo brilho das estrelas para os seus visitantes. “Vamos construir um jardim de inverno todo em vidro e, mesmo no inverno, é muito agradável almoçar e jantar nos pátios”, afirma a diretora-geral sobre o projeto, cujas obras estão previstas para iniciar em janeiro de 2025.

Também está prevista a construção de um ginásio, que ficará localizado junto às Lake Sky View Junior Suites. “Já temos pesos, cordas e elásticos no spa para emprestar a quem deseja praticar exercício, mas não temos um espaço climatizado”, explica a diretora sobre esta nova adição, que será projetada pelo gabinete Promontório. Neste "cubo com 36 m²", os hóspedes terão à disposição tudo o que necessitam para a prática desportiva, com uma vantagem: como o ginásio será envidraçado, os visitantes poderão exercitar-se com uma vista privilegiada para o lago da propriedade, que, desde novembro de 2023, ostenta o selo Relais & Châteaux.