O clima de romance mantém-se bastante aceso entre Margarida Corceiro e Lando Norris. O casalinho voltou a ser 'apanhado' pelos paparazzi.

Através das redes sociais circulam novas fotografias da atriz portuguesa e do piloto da Fórmula 1.

As imagens mostram o casal dentro do carro do britânico, um Ferrari, durante um passeio no Mónaco.

Recorde-se que Lando Norris namorou anteriormente com Luisinha Oliveira. Meses depois do fim do romance, o piloto apaixonou-se novamente por uma portuguesa - Margarida Corceiro.

Eis abaixo as fotografias:

