Os rumores de um romance entre Margarida Corceiro e Lando Noris têm mais de dois anos. A modelo portuguesa já foi vista diversas vezes na companhia do piloto de Fórmula 1, nomeadamente em algumas provas que este faz pelo mundo.

Este sábado, 24 de maio, 'Magui', como também é conhecida, foi apanhada a sofrer e a vibrar com a prova de Lando no Grande Prémio do Mónaco.

As imagens da atriz na box da McLaren a celebrar a conquista do suposto namorado - que conseguiu a pole position e vai partir, este domingo, do primeiro lugar para a corrida principal - tornaram-se virais e até a página oficial da Fórmula 1 partilhou a reação da modelo ao ver o sucesso do desportista.

"Yes [Sim]", diz Margarida no momento em que vê a conquista de Lando.

"A Fórmula 1 a assumir o namoro"; "Feliz por ver a Magui aqui" e ainda "A reação da Magui é tão querida" são alguns dos comentários deixados na publicação.

