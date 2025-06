Margarida Corceiro tem apoiado Lando Norris na sua vida profissional. Desta vez, a atriz portuguesa foi até Barcelona, Espanha, este domingo, para ver a prova do piloto de Fórmula 1.

'Magui', como é conhecida, esteva na 'box' da McLaren onde acompanhou a prestação do desportista que ficou em segundo lugar.

Na emissão televisiva da prova, a atriz foi designada num oráculo como "companheira de Lando Norris".

A relação de Margarida com Lando foi tornada 'oficial' no Grande Prémio do Mónaco a 24 de maio, já que a modelo acompanhou os pais do desportista e esteve de perto a ver a prova.

Os rumores de uma relação entre o casal já corre há dois anos visto que foram fotografados em vários locais juntos.

Leia Também: É oficial? Margarida Corceiro a vibrar com conquista de Lando Norris