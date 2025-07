Bruno Mars surpreendeu tudo e todos ao aparecer de surpresa no SoFi Stadium, em Los Angeles, no domingo, dia 13 de julho, para se juntar a Rosé e cantarem em palco o tema 'APT'. Isto durante a digressão mundial 'Deadline' das Blackpink.

O artista, de 39 anos, não deixou passar em branco o momento e partilhou-o com os seguidores da sua página de Instagram, mas sem deixar de lado o seu bom humor.

Ao mostrar um vídeo em que aparece em palco, escreveu: "Quase sem dívidas, BehhhhhBehhhhh!!! Muito obrigada, Rosay."

Após a partilha, o cantor não tardou a receber várias reações na caixa de comentários, sobretudo sobre o seu "senso de humor". Veja abaixo.

A publicação terá sido em reação a uma reportagem da NewsNation de março de 2024. Na altura, uma fonte alegou que o cantor teria uma dívida de milhões de dólares à MGM Resorts devido ao vício no jogo. Foi dito ainda que para pagar a dívida, Bruno Mars teria assinado um acordo com o casino em que iria atuar várias vezes nesse mesmo espaço.

No entanto, a MGM Resorts International não tardou a negar as alegações, destacando a parceria com Bruno Mars.

"Temos orgulho da nossa relação com o Bruno Mars, um dos artistas mais vibrantes e dinâmicos do mundo. Dos seus espetáculos no Dolby Live no Park MGM ao novo lounge Pinky Ring no Bellagio, a marca de entretenimento de Bruno atrai visitantes do mundo inteiro", comunicaram numa declaração partilhada com a People.

"A parceria entre a MGM e o Bruno é de longa data e baseada no respeito mútuo. Qualquer especulação em contrário é completamente falsa. Ele não tem nenhuma dívida com a MGM", destacaram ainda.

"Juntos, estamos felizes por continuar a criar experiências inesquecíveis para os nossos hóspedes", pode ainda ler-se na referida declaração.

Mas esta não é a primeira vez que Bruno Mars brinca com os rumores das dívidas. No final de janeiro, o artista comemorou publicamente um marco da sua carreira e fez referência aos boatos.

Bruno Mars tornou-se no primeiro artista a atingir os 150 milhões de ouvintes mensais no Spotify e fez uma partilha nas stories da sua página de Instagram a celebrar tal feito, tendo acrescentado: "Ficarei sem dívidas em pouco tempo." Recorde aqui.

Em junho do ano passado, lembra a People, o cantor deu uma entrevista ao Las Vegas Review-Journal e foi questionado sobre se queria ou não abordar os rumores sobre o alegado vício no jogo.

"De maneira nenhuma! Adoro os rumores de que sou um cantor de boate em Las Vegas com dívidas. Consigo lidar bem com isso", comentou.

