O restaurante Envy passou a contar, desde esta primavera, com um novo menu de almoço disponível às terças-feiras e domingos. A proposta assenta numa degustação de sete pratos com harmonização vínica, servida entre as 12h00 e as 17h00, com o valor de 90€ por pessoa.

A refeição arranca com uma ostra in natura com caviar de mel e granita de melancia e limão, harmonizada com um Ameal Loureiro Verde, seguida de um polvo à moda do chef com espuma de batata e açafrão, acompanhado de Esporão Reserva Branco.

O terceiro momento é à escolha do cliente: Panipuri com tartar de lombo trufado (servido com Vale D. Maria Tinto) ou Dim sum de plumas e camarão (com Quinta dos Murças Reserva Tinto). Já nos pratos principais, o destaque vai para o salmão em crosta de parmesão com risoto de laranja, que encontra o par ideal no Esporão Private Selection Branco, e para o carré de cordeiro com batatas a murro e arroz malandrinho, servido com Herdade dos Grous Moon Harvested.

Para terminar, a sobremesa combina frutas amarelas e especiarias numa pavlova de maracujá com creme de manga e açafrão, harmonizada com Quinta dos Murças Porto Tawny 10 Anos.

A harmonização é conduzida por um sommelier da casa, que acompanha o percurso entre pratos e vinhos, ajudando a identificar os aromas dominantes e explicando as particularidades de cada casta.

As reservas são obrigatórias e o menu está disponível exclusivamente ao almoço, dois dias por semana.