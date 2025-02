De 20 a 23 de fevereiro, o Palácio da Bolsa será novamente palco do Essência do Vinho Porto, o evento anual que permite, a profissionais e a consumidores, ávidos de conhecimento e networking, contactar protagonistas de referência e novos atores. Lançamentos exclusivos de novas referências, um programa de provas comentadas por especialistas e a eleição do “TOP 10 Vinhos Portugueses“ são alguns dos destaques do programa.

Antes, de 16 a 19 de fevereiro, a Wine & Travel Week (WTW) centra-se em atividades reservadas a profissionais de turismo já inscritos neste terceiro meeting internacional. Haverá reuniões B2B no Museu Nacional Soares dos Reis, a par de uma programação que permitirá à comitiva convidada experienciar momentos únicos. Operadores e Media internacionais já selecionados usufruirão ainda de um programa posterior de post-tours, segmentado por entre as diferentes regiões de turismo do país.

No âmbito da WTW, o projeto “Gosto do Porto/Taste of Porto” volta a incidir holofotes sobre mais de 80 restaurantes, lojas, garrafeiras e wine bares da cidade. É o desafio para um roteiro de experiências complementares, por entre locais clássicos e sofisticados.

A exemplo da anterior edição, WTW terá novamente este ano uma região convidada: Toscana, em Itália, um dos terroirs mais aclamados do vinho e do enoturismo mundiais. Ainda da programação oficial consta a entrega de prémios aos “Best Of Wine Tourism 2025” portugueses, que se realizará na noite de 18 de fevereiro, no Coliseu Porto Ageas.

Para Nuno Guedes Vaz Pires, CEO e Founder da Essência Company, “esta WTW permitirá reafirmar o nosso país enquanto referência de bem receber e destino de vivência de experiências, tendo como ponto de partida a enorme qualidade dos nossos vinhos, dos nossos restaurantes e dos nossos enoturismos. E por falar em reconhecimento, convém lembrarmo-nos que a WTW obteve já quatro prémios internacionais de relevo, desde que é organizada”.

A WTW é organizada pela Essência Company, com os apoios do Turismo de Portugal e da rede global Great Wine Capitals, representada pela cidade do Porto na qualidade de Host City.