O guia Lisbon Insiders, nascido há quatro anos, conta com uma comunidade atual de 100 mil utilizadores entre as suas plataformas digitais e impressas. Uma comunidade que foi convocada a votar nos nomeados favoritos ao longo da primeira edição da Lisbon Insiders Restaurant Week, que decorreu entre 24 de fevereiro e 11 de março.

“Cada vencedor foi escolhido através de um processo verdadeiramente democrático em que os nomeados foram selecionados de acordo com os critérios de um painel de 40 especialistas nas áreas da gastronomia e hotelaria, composto por chefs, sommeliers, escritores, produtores e outros especialistas. Depois, foi aberta a votação do público e mais de 4.000 pessoas votaram nos seus favoritos. No final, os vencedores foram apurados ponderando o voto do público e a opinião do júri, numa lógica justa de 50/50”, destacam os promotores do guia Lisbon Insiders.

Agora, a 31 de março (19h00), os nomeados para os prémios guia Lisbon Insiders vão conhecer a sua sorte na 4.ª gala que decorre na Sala L das Fábricas Lx Factory, em Lisboa.

Para o momento, os bilhetes estão disponíveis para compra no site da 3cket (55€) e dão acesso ao jantar e à atribuição de prémios. De acordo com a organização, “será servido um menu buffet especial, criado por seis vencedores das edições anteriores. O menu inclui pratos exclusivos como o Brioche de língua e o Tártaro de beterraba do Copo Largo, o Folhado de porco preto vindaloo do Gunpowder, o Robalo confit com puré de cenoura queimada do Palácio do Grilo, o Palmier misto com mostarda integral do ISCO, o Croissant de pistácio do Do Beco e as Farófias com leite-creme do Pica-Pau. Para os mais gulosos, a Zenchef irá apresentar os seus ice mochi”.

No que toca aos bebíveis, estes “foram cuidadosamente selecionadas para acompanhar o evento e incluem: cerveja Estrella Damm, vinhos da Herdade do Perú, cocktails Campari com Spritz Apperol e Negroni, um bar de tequila Aluzar, águas Healsi e uma seleção de bebidas não alcoólicas apresentadas pela Bebidas Urbanas”.

O Lisbon Insiders nasceu em 2021, quando a franco-venezuelana Stéphanie Pons Picard, com mais de 15 anos de experiência em hospitalidade entre França, Espanha e Austrália, começou a partilhar os seus restaurantes favoritos no Instagram. O que começou como uma curadoria digital transformou-se numa experiência multiplataforma: um site com dicas sobre os melhores restaurantes, hotéis e experiências; uma revista impressa destacando os destinos gastronómicos imperdíveis de Lisboa; e uma newsletter semanal para manter os leitores atualizados sobre as últimas novidades de comida e lifestyle. O Lisbon Insiders lançou recentemente a sua série de Mapas Digitais.