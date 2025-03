O Croquete de leitão, chutney de laranja (duas unidades, 8€) e o Escabeche de leitão e chips (12€), são os sabores mais portugueses do menu, a lembrar a mesa nacional. Da Ásia, mais concretamente da culinária chinesa, chegam as Gyosas de leitão (4 unidades, 12€) e o Ramen com leitão (18€).

No Zunzum, até 30 de março, a viagem gastronómica continua por Itália, com a Porchetta de leitão, salada de folhas e laranja (21€) e termina nos Estados Unidos da América com o Pulled pork com leitão, pickle de pepino e coleslaw (17€). Propostas à mesa disponíveis durante toda a semana, ao almoço e jantar.

Para acompanhar o menu, os clientes poderão escolher entre diversas referências de espumantes portugueses, a bebida ideal quando o leitão é o ingrediente principal.

Além das criações da chef Marlene Vieira, no dia 29 de março o Rei dos Leitões virá diretamente da Mealhada, trazendo consigo pratos típicos como o Rissol de leitão, o Leitão assado e a Cabidela.

As reservas podem ser feitas através do site ou do número de telefone 915 507 870.