Distribuídos numa mesa comunitária, os participantes nesta celebração vínica terão a oportunidade de provar cinco vinhos diferentes da Quinta de Sant’Ana, acompanhados por cinco pratos diferentes criados para a ocasião pela equipa do Emme, o restaurante do Immerso.

“Ao longo da refeição, haverá momentos para troca de experiências, recolha de informação e muita aprendizagem sobre o mundo vínico, junto de produtores e distribuidores especialistas, sentados à mesma mesa, sempre acompanhados por grandes vinhos”, informa a equipa do Emme.

A mesma fonte acrescenta que “o menu para essa noite está ainda a ser desenhado; garantidos estão já ingredientes identitários do oeste, como o ouriço, e sabores fortes para uma harmonização desafiante, como a bochecha de vaca estufada com arroz no forno a carvão. Quanto aos vinhos, estão já selecionados o Espumante Rosé N.V. Brut Nature Aragonez/Touriga Nacional; o Quinta de Sant’Ana Branco 2023 Fernão Pires/Arinto; o Momento: Riesling Magnum 2021;

O 100% Arinto 2020; o Reserva Tinto 2017 e o Riesling Colheita Tardia”.

O welcome drink será servido às 19h30 junto à lareira, com a presença dos produtores.

Emme Rua Bica da Figueira, Marvão, Sto. Isidoro Ericeira Contactos: Tel. 261 104 420

Para quem desejar pernoitar no hotel depois do jantar, o Immerso terá uma oferta que inclui a refeição e os vinhos, e estadia para duas pessoas, com o valor de 352€. Os lugares são limitados e as reservas poderão ser feitas através do telefone 938 220 018.